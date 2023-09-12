Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 20:35 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:07
6683
39

Ребров определил состав Украины на матч против Италии

Важный матч отбора пройдет на Сан-Сиро

12 сентября 2023, 20:35 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:07
6683
39
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
УАФ

В 21:45 в Милане пройдет матч отбора Евро-2024 между Италией и Украиной. Наставник украинской команды Сергей Ребров определил стартовый состав.

Отметим возвращение в основу Андрея Ярмоленко, а также отсутствие в старте Михаила Мудрика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Довбик

В запасе: Трубин, Лунин, Михайличенко, Попов, Караваев, Назарина, Буяльский, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скалвини, Бастони, Димарко, Локателли, Барелла, Фраттези, Дзаньоло, Закканьи, Распадори

В турнирной таблице Украина занимает 2-е место, опережая Италию на 3 пункта при матче в запасе у соперника.

По теме:
Стало известно, почему Матвиенко не попал в состав на матч против Италии
Зинченко проводит 55-й матч за сборную Украины, Довбик – 20-й
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Милану перед матчем с Италией
Сергей Ребров Италия - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024 стартовые составы сборная Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 12 сентября 2023, 12:48 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»
Футбол | 12 сентября 2023, 14:28 8
Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»
Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»

Бывший тренер сборной Украины поделился своими ожиданиями от игры с Италией

Экс-тренер Динамо: «Не знаю как, но Италии нужно выиграть матч у Украины»
Футбол | 12.09.2023, 19:32
Экс-тренер Динамо: «Не знаю как, но Италии нужно выиграть матч у Украины»
Экс-тренер Динамо: «Не знаю как, но Италии нужно выиграть матч у Украины»
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
Футбол | 12.09.2023, 11:46
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
Ювентус присматривается к одному из лидеров Шахтера
Футбол | 12.09.2023, 12:20
Ювентус присматривается к одному из лидеров Шахтера
Ювентус присматривается к одному из лидеров Шахтера
Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Склад  підібраний на всі 100 % тут навіть критикам нема до чого причипитись
Ответить
+5
DK1961
Ну все это можно было спрогнозировать. И замену Мудрика на Ярмоленко, и замену Яремчука на Довбика, и замену Матвиенко на Кривцова. Дальше покажет сама игра. Украина - вперед1 СЛАВА УКРАИНЕ!
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Mednyj
Мудрый уже и в сборной игрок не основного состава
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
sheva
Луческу: Італійцям потрібно боятись Мудрика за швидкість і клас Ну дуже швидкий той Мудрик...
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
sheva
Не розумію, Судаков у двох останніх матчах один з гірших (оцінки за матч точно були  найгірші) в Буяльского навпаки, виходив на заміну, один з кращих (за оцінками точно, так як провів на полі часу в 3 рази меньше, але статистика порівнянно з Судаковим краща).
Ответить
+2
Показать Скрыть 6 ответов
Alex T
Хватит срач разводить? Сборная играет, зае уже.
Ответить
0
FunnyCat_____
Боевой состав, в принципе сильнейших на данный момент! Удачи сборной!
Ответить
0
DK1961
Фаны сахтера тут же бросились меня минусовать. По привычке. Ну и ладно. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
Viktor Shuper
Матвієнка забрав, ура)
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
lehach_08
кривцов і ярмола це помилка
Ответить
-2
Александр Шевченко
Ярмолаа. Хвала богам, а не инста самка эта малолетняя!!!
Ответить
-3
Показать Скрыть 5 ответов
AK.228
Хм… 
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
11.09.2023, 00:10
Волейбол
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
11.09.2023, 12:39 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 21
Футбол
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
11.09.2023, 19:50 25
Волейбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
11.09.2023, 02:55 4
Теннис
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
11.09.2023, 06:45 9
Футбол
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
11.09.2023, 14:45 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем