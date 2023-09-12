Ребров определил состав Украины на матч против Италии

В 21:45 в Милане пройдет матч отбора Евро-2024 между Италией и Украиной. Наставник украинской команды Сергей Ребров определил стартовый состав.

Отметим возвращение в основу Андрея Ярмоленко, а также отсутствие в старте Михаила Мудрика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Довбик

В запасе: Трубин, Лунин, Михайличенко, Попов, Караваев, Назарина, Буяльский, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скалвини, Бастони, Димарко, Локателли, Барелла, Фраттези, Дзаньоло, Закканьи, Распадори

В турнирной таблице Украина занимает 2-е место, опережая Италию на 3 пункта при матче в запасе у соперника.