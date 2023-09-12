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  4. Экс-тренер Динамо: «Не знаю как, но Италии нужно выиграть матч у Украины»
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 19:32 |
1136
0

Экс-тренер Динамо: «Не знаю как, но Италии нужно выиграть матч у Украины»

Диего Лонго считает, что поражение поставит крест на надеждах «Скуадры Адзурры» сыграть на Евро-2024

12 сентября 2023, 19:32 |
1136
0
Экс-тренер Динамо: «Не знаю как, но Италии нужно выиграть матч у Украины»
tvklan.al. Диего Лонго

Бывший тренер «Динамо» Диего Лонго, который работал в сезоне-2020/21 ассистентом Мирчи Луческу, а с лета нынешнего года возглавляет албанскую «Теуту», поделился мнением о том, с чем придется столкнуться национальной сборной Италии в игре квалификации Евро-2024 против украинской команды.

- Какой вызов ждет Италию? Сможет ли Украина воспользоваться трудным моментом в истории «Скуадры Адзурры»?
- Очень вероятно. У Украины трудный момент вне футбола, но с точки зрения футбола, возможно, у Италии больше проблем. Они сыграли вничью с Англией и у них все хорошо. Мне кажется, они очень мотивированы.

- Это уже решающий матч?
- В случае поражения это будет решающим моментом. Я не знаю как, но этот матч необходимо выиграть. Как бы сложно это ни было.

- Мудрик – ключевая опасность?
- Мудрик представляет собой большую опасность, это выдающийся игрок. Мне посчастливилось увидеть и познакомиться с ним. Честно говоря, я даже предлагал его в один итальянский клуб, когда он стоил очень мало. Но ответ, как всегда, был таков: нельзя рисковать. Через полтора года мы знаем, сколько денег за него отдал «Челси». Сегодня вечером у многих, кто даже не знал, кем он был раньше, будет шанс узнать его поближе или изменить свое мнение. Но у сборной Украины есть и другие опасные футболисты.

- Например?
- Довбик был на скамейке запасных в прошлом матче и вышел позже, но он очень опасен, обладает отличной физической формой. Цыганков техничен, быстр, опасен: он был у меня в киевском «Динамо», а сегодня он играет в Испании. Яремчук – еще один игрок с исключительным опытом. Есть важные футболисты, и в открытом футболе они могут быть очень опасны.

- Куда следует нанести удар команде Реброва?
- Главное – найти баланс и не заходить слишком далеко. Наносить удары следует спокойно. Может быть, из района штрафной. Может быть, позволяя центральным защитникам выдвигаться и играть один на один на фланге, где находятся некоторые наши игроки. Важно действовать быстро.

Напомним, матч Италия – Украина состоится в Милане сегодня. Его начало запланировано на 21:45.

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Источник Sportitalia
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