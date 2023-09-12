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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Самое главное – поднять дух игроков Днепра-1 после неудач»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2023, 19:49 |
128
1

Юрий МАКСИМОВ: «Самое главное – поднять дух игроков Днепра-1 после неудач»

Наставник готов вернуться в УПЛ

12 сентября 2023, 19:49 |
128
1
Юрий МАКСИМОВ: «Самое главное – поднять дух игроков Днепра-1 после неудач»
ФК Динамо Киев. Юрий Максимов

Наставник Юрий Максимов подтвердил, что вскоре станет новым тренером «Днепра-1», заменив Александра Кучера в тяжелое для команды время.

«Контракт с «Днепром-1» – вопрос времени, да. Я там начинал карьеру, провел хорошее время, не чужая команда. Состояние команды сейчас не лучшее, потому что проиграли квалификацию еврокубках, хотя хотели играть в Лиге чемпионов и таких турнирах. Самое главное – поднять дух игроков «Днепра-1». Они должны понять, что жизнь идет дальше, нужно бороться. Многое будет зависеть от тренерского штаба».

«Звягель»? Важно, что я договорился с руководством, все нормально. Хочу поблагодарить их за то, что они меня поняли и дали согласие на переход в УПЛ», – сказал Максимов.

«Днепр-1» вылетел из еврокубков, а в УПЛ занимает только 13-е место.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
А смисл вже зараз щось там піднімати?  ...щоб потім знов позоритись в єврокубках ? 
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