Юрий МАКСИМОВ: «Самое главное – поднять дух игроков Днепра-1 после неудач»

Наставник Юрий Максимов подтвердил, что вскоре станет новым тренером «Днепра-1», заменив Александра Кучера в тяжелое для команды время.

«Контракт с «Днепром-1» – вопрос времени, да. Я там начинал карьеру, провел хорошее время, не чужая команда. Состояние команды сейчас не лучшее, потому что проиграли квалификацию еврокубках, хотя хотели играть в Лиге чемпионов и таких турнирах. Самое главное – поднять дух игроков «Днепра-1». Они должны понять, что жизнь идет дальше, нужно бороться. Многое будет зависеть от тренерского штаба».

«Звягель»? Важно, что я договорился с руководством, все нормально. Хочу поблагодарить их за то, что они меня поняли и дали согласие на переход в УПЛ», – сказал Максимов.

«Днепр-1» вылетел из еврокубков, а в УПЛ занимает только 13-е место.