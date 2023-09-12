Тарас СТЕПАНЕНКО: Захожу в раздевалку, а на моем месте капитанская повязка

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как стал капитаном команды на матч отбора Евро-2024 против Англии (1:1).

«Капитанская повязка – это ответственность. Андрей Ярмоленко травмирован, а мне доверили эту честь – стать капитаном в матче с Англией. Пытался быть максимально ответственным. Кто решил, что я буду капитаном? Я зашел в раздевалку, а на моем месте капитанская повязка. Так и узнал. До того не знал».

«Старался не думать об этом, сосредоточился на матче. Италия? Думаю, стадион будет их гнать вперед, на Сан-Сиро будет нам тяжело. Сейчас легко не бывает в сборной, ни одного простого матча не помню за последнее время. Плюс, мало времени на восстановление после Англии, всего два дня», – сказал Степаненко.