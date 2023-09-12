Владислав КАБАЕВ: «Динамо нужно прибавить в психологии»

Вингер «Динамо» Киев Владислав Кабаев оценил старт сезона в исполнении команды:

– Относительно «Динамо». Прокомментируй старт команды в чемпионате.

– Ну, смотрите, если заглянуть в турнирную таблицу, то «Динамо» провело всего три игры. А у трех команд, которые находятся наверху, по шесть сыгранных матчей. Если мы выиграем все пропущенные игры – будем на первом месте.

– В чем причина, что «Динамо» много пропускает?

– Да, пропускаем много, но много и забиваем. Очень молодые футболисты сейчас играют в центре обороны «Динамо». Дячуку – 20 лет, а он уже играет в основе. На одной из ключевых позиций. Знаю, как он после этих неудачных игр расстраивается, потому что сам понимает, что нельзя таких ошибок допускать. Но парню только 20, поэтому надо немного потерпеть. Поверьте, он вырастет в очень хорошего футболиста.

– В чем нужно прибавить «Динамо»?

– Физически мы готовы. Возможно, в психологии. Психология в футболе играет очень большую роль. Динамо показывало, что может выиграть и чемпионат, и кубок. Состав у нас плюс-минус тот же, что добывал те победы. Психология – вот над чем надо работать.

Если проигрываем, на «Динамо» идет большое давление. Когда просматриваю, что пишут в интернете, то на «Шахтер» такого давления нет. А у нас много молодых футболистов, которым нужно дать время. Я так считаю.

– Динамо в этом сезоне навяжет борьбу «Шахтеру» за чемпионство?

– Конечно. Я в этом убежден.