Усман ДЕМБЕЛЕ: «ПСЖ – лучшая команда, в которой я играл»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле назвал чемпионов Франции лучшей командой, в которой он играл:

«Думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. У них есть качественные игроки на всех позициях, которые выступают в лучших сборных мира. Есть конкуренция, это толкает всех поднимать свой уровень на максимум», – сказал Дембеле.

Напомним, вингер сборной Франции перешел в «ПСЖ» прошедшим летом из «Барселоны» за 50 миллионов евро. Также в своей клубной карьере 26-летний футболист выступал за «Ренн» и «Боруссию» Дортмунд.