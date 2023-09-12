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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «ПСЖ – лучшая команда, в которой я играл»
Франция
12 сентября 2023, 17:51 |
255
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «ПСЖ – лучшая команда, в которой я играл»

Вингер «ПСЖ» доволен своим новым клубом

12 сентября 2023, 17:51 |
255
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «ПСЖ – лучшая команда, в которой я играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле назвал чемпионов Франции лучшей командой, в которой он играл:

«Думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. У них есть качественные игроки на всех позициях, которые выступают в лучших сборных мира. Есть конкуренция, это толкает всех поднимать свой уровень на максимум», – сказал Дембеле.

Напомним, вингер сборной Франции перешел в «ПСЖ» прошедшим летом из «Барселоны» за 50 миллионов евро. Также в своей клубной карьере 26-летний футболист выступал за «Ренн» и «Боруссию» Дортмунд.

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Усман Дембеле ПСЖ
Источник Téléfoot
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