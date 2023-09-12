Усман ДЕМБЕЛЕ: «ПСЖ – лучшая команда, в которой я играл»
Вингер «ПСЖ» доволен своим новым клубом
Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле назвал чемпионов Франции лучшей командой, в которой он играл:
«Думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. У них есть качественные игроки на всех позициях, которые выступают в лучших сборных мира. Есть конкуренция, это толкает всех поднимать свой уровень на максимум», – сказал Дембеле.
Напомним, вингер сборной Франции перешел в «ПСЖ» прошедшим летом из «Барселоны» за 50 миллионов евро. Также в своей клубной карьере 26-летний футболист выступал за «Ренн» и «Боруссию» Дортмунд.
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