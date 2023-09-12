«Хочу бороться за трофеи». Кейн объяснил, почему покинул Тоттенхэм

Форвард сборной Англии Гарри Кейн рассказал о том, почему минувшим летом принял решение покинуть родной «Тоттенхэм» и перейти в мюнхенскую «Баварию»:

«Мне нужно было играть на самом высоком уровне, если хотел становиться лучшим. Если хочу быть в окружении лучших нападающих и лучших игроков мира – мне нужно играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы», – сказал Кейн.

Трансфер Кейна обошелся «Баварии» в 100 миллионов евро. На счету 30-летнего английского нападающего 3 гола и 1 ассист в 4 матчах за новый клуб.