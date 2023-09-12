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  4. «Хочу бороться за трофеи». Кейн объяснил, почему покинул Тоттенхэм
Германия
12 сентября 2023, 16:44 |
380
0

«Хочу бороться за трофеи». Кейн объяснил, почему покинул Тоттенхэм

Английский форвард – о причинах перехода в «Баварию»

12 сентября 2023, 16:44 |
380
0
«Хочу бороться за трофеи». Кейн объяснил, почему покинул Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн рассказал о том, почему минувшим летом принял решение покинуть родной «Тоттенхэм» и перейти в мюнхенскую «Баварию»:

«Мне нужно было играть на самом высоком уровне, если хотел становиться лучшим. Если хочу быть в окружении лучших нападающих и лучших игроков мира – мне нужно играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы», – сказал Кейн.

Трансфер Кейна обошелся «Баварии» в 100 миллионов евро. На счету 30-летнего английского нападающего 3 гола и 1 ассист в 4 матчах за новый клуб.

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Гарри Кейн Бавария Тоттенхэм
Источник The Guardian
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