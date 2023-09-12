Виталий МИКОЛЕНКО: «Настраивал себя на Саку и думал, что буду идти в него»

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал пропущенный гол в игре с Англией и свое состояние после тяжелого матча.

– Как после игры чувствовал себя и как себя чувствуешь сейчас?

– В последнее время я играю только в сборной. 90 минут играл еще в июне против македонцев, поэтому немножко трудно восстанавливаться. Но когда у тебя есть положительный результат, то немного легче. Это все эмоционально, ведь эмоции тоже надо восстанавливать. Когда ты выходишь и у тебя нет эмоций – тоже трудно. Трудно физически и морально, но если тренерский штаб ставит тебя в стартовую одиннадцатку – ты должен выходить и показывать уровень.

– В предыдущих играх не удавалось взять очки с Англией. Как думаешь, за счет чего сейчас удалось добыть ничью?

– Я не буду сравнивать с прошлыми матчами, потому что это было давненько. Многое изменилось в команде. А если говорить о мартовской игре, то наверняка сейчас был лучший план на игру. Не то, что я не оцениваю тренерский штаб. Просто в этот раз нам удалось его лучше выполнить. Ни для кого не было секретом, что большую часть матча мы будем отбирать мяч, но мы все это делали вместе и когда оборонялись всю игру, то первых 15 минут никто не вдавался в панику, потому что все знали план и каждый знал свое место на поле.

– Не можем не спросить о моменте, когда прошел Уокер...

– Я видел повтор, говорил с Висенте и если посмотреть с профессиональной точки зрения – там тяжелый момент. Передача была очень хорошая, у меня корпус не в ту сторону был развернут, потому что я всю игру, можно сказать, настраивал себя на Саку и думал, что буду идти в него, а передача пошла как раз мне над головой. Это тяжелый эпизод, там много нюансов. Конечно, ошибка есть, я не оправдываюсь, но это действительно очень тяжелый момент.

Напомним, ранее появлялась информация, что Виталий Миколенко может покинуть «Эвертон».