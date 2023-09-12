Владислав КАБАЕВ: «Класс футболистов сборной Украины очень высок»

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев поделился впечатлениями от игры сборной Украины под руководством Сергея Реброва:

– Что нового заметил в сборной, которой руководит Ребров? В чем она прибавила?

– Не скажу, что прямо что-то новое появилось в игре сборной. Не было какого-то человека, который выделялся на фоне других. Выделялась вся команда, которая была, как единое целое. Конечно, наши ребята играли больше без мяча, но выглядели солидно. Где-то терпели в начале игры, бегали... Англия катала-катала мяч, и тут у нас первый момент - и сразу гол. Один момент, и сразу гол – это о многом говорит.

– Например?

– О том, что класс футболистов у нас очень высокий.

– Левый фланг сборной, который, кстати, является и твоим флангом, немного выпадал. Это так?

– Ну, такое бывает. Не каждую игру тому же Мудрику феерить. Это очень молодой футболист, а все от него ждут в каждом матче голов, еще чего-то. Это все у него будет, потому что он талантливый футболист. Лично я верю в Мудрика. С Мудриком я не тренировался, но вижу, что это игрок, у которого большой потенциал.

Сейчас большая критика идет в сторону Мудрика, что он не такой заметный, как допустим, Цыганков. Но Витя - очень классный футболист. Когда я только пришел в «Динамо», то бросилось в глаза, что Цыганков из-за травмы может пропустить месяц, а потом выйти и сделать разницу.