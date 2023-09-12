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  4. Вячеслав ЧУРКО: «Трибуны Сан-Сиро будут давить на сборную Украины»
Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2023, 16:01 |
218
1

Вячеслав ЧУРКО: «Трибуны Сан-Сиро будут давить на сборную Украины»

Полузащитник «Зари» поделился своими ожиданиями от игры сборной Украины против Италии

12 сентября 2023, 16:01 |
218
1
Вячеслав ЧУРКО: «Трибуны Сан-Сиро будут давить на сборную Украины»
ФК Заря. Вячеслав Чурко

Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко поделился своими ожиданиями от игры национальной сборной Украины против Италии в матче квалификации к Евро-2024, а также назвал итальянцев, которые больше всего будут угрожать команде Реброва.

– Самое важное – не проиграть. Игра будет на выезде, тем более итальянцы потеряли очки с македонцами, поэтому будут злые и подойдут во всеоружии. Если с македонцами могла быть недооценка и действительно плохое поле, что помешало Италии показать себя на полную, то теперь они будут настраиваться иначе.

– Ты играл в Италии, как считаешь, фактор своего поля будет для «скуадра адзуры» очень влиятельным во встрече с нами?
– Это очень сильный фактор. Даже когда мы сейчас играли в Праге со «Славией», трибуны чрезвычайно давили на нас. Особенно после того, когда долгое время играешь без болельщиков, это очень чувствуется и влияет. Однако наш плюс, что многие игроки сборной Украины сейчас играют за рубежом, поэтому они привыкли к давлению трибун. Поэтому это не должно сказаться на них. Но болельщики будут очень помогать Италии.

– Кто из игроков сборной Италии вызывает у тебя больше всего интереса?
– Прежде всего Барелла. Очень сильный игрок, от которого зависит игра команды – как в «Интере», так и в сборной. Плюс Иммобиле впереди, ведь он забивает чуть ли не все моменты, что имеет.

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Источник УПЛ-ТВ
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Де ви таких експертів знаходите?Якась ганьба,що він нам розповів ?
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