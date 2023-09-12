Вячеслав ЧУРКО: «Трибуны Сан-Сиро будут давить на сборную Украины»
Полузащитник «Зари» поделился своими ожиданиями от игры сборной Украины против Италии
Полузащитник луганской «Зари» Вячеслав Чурко поделился своими ожиданиями от игры национальной сборной Украины против Италии в матче квалификации к Евро-2024, а также назвал итальянцев, которые больше всего будут угрожать команде Реброва.
– Самое важное – не проиграть. Игра будет на выезде, тем более итальянцы потеряли очки с македонцами, поэтому будут злые и подойдут во всеоружии. Если с македонцами могла быть недооценка и действительно плохое поле, что помешало Италии показать себя на полную, то теперь они будут настраиваться иначе.
– Ты играл в Италии, как считаешь, фактор своего поля будет для «скуадра адзуры» очень влиятельным во встрече с нами?
– Это очень сильный фактор. Даже когда мы сейчас играли в Праге со «Славией», трибуны чрезвычайно давили на нас. Особенно после того, когда долгое время играешь без болельщиков, это очень чувствуется и влияет. Однако наш плюс, что многие игроки сборной Украины сейчас играют за рубежом, поэтому они привыкли к давлению трибун. Поэтому это не должно сказаться на них. Но болельщики будут очень помогать Италии.
– Кто из игроков сборной Италии вызывает у тебя больше всего интереса?
– Прежде всего Барелла. Очень сильный игрок, от которого зависит игра команды – как в «Интере», так и в сборной. Плюс Иммобиле впереди, ведь он забивает чуть ли не все моменты, что имеет.
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