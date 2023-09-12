Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Фридзам победили на старте турнира в Японии
WTA
12 сентября 2023, 15:43 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:01
235
0

Киченок и Фридзам победили на старте турнира в Японии

Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам в трех сетах обыграли Алисию Барнетт и Оливию Николс

12 сентября 2023, 15:43 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:01
235
0
Киченок и Фридзам победили на старте турнира в Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее немецкая напарница Анна-Лена Фридзам обыграли британок Алисию Барнетт и Оливию Николс в первом круге турнира WTA 250 в японской Осаке.

Киченок и Фридзам уверенно выиграли первый сет со счетом 6:2, однако вторую партию проиграли – 3:6. Матч перешел в решающий сет, в котором украинско-немецкой паре для того, чтобы победить, понадобилось выиграть 11 розыгрышей.

Во– втором круге соперницами Надежды Киченок и Анны-Лены Фридзам будут японские теннисистки Нацуми Кавагучи и Момоко Кобори, которые в двух сетах обыграли швейцарку Викторию Голубич и венгерскую теннисистку Панну Удварди.

WTA 250, Japan Open Tennis Championships 2023, Осака, Япония

Парный разряд, первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Алисия Барнетт / Оливия Николс (Великобритания, 4) – 6:2, 3:6, 11:9.

По теме:
Олейникова проиграла на старте турнира в Словении
Киченок/Фридзам – Барнетт/Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам WTA WTA Осака Алисия Барнетт Оливия Николс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»
Футбол | 12 сентября 2023, 14:28 4
Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»
Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»

Бывший тренер сборной Украины поделился своими ожиданиями от игры с Италией

Рафаэль НАДАЛЬ: «Следующий сезон, наверное, будет последним в моей карьере»
Теннис | 12 сентября 2023, 15:16 0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Следующий сезон, наверное, будет последним в моей карьере»
Рафаэль НАДАЛЬ: «Следующий сезон, наверное, будет последним в моей карьере»

Бывший лидер мирового рейтинга – о возможном завершении карьеры

Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Другие виды | 11.09.2023, 22:59
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Хорошая игра, но снова 1:3»
Волейбол | 11.09.2023, 21:30
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Хорошая игра, но снова 1:3»
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Хорошая игра, но снова 1:3»
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Волейбол | 11.09.2023, 19:50
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
12.09.2023, 12:48
Волейбол
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
11.09.2023, 12:39 4
Теннис
Металлист усилится нападающим Динамо
Металлист усилится нападающим Динамо
11.09.2023, 15:29
Футбол
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
10.09.2023, 17:41 6
Баскетбол
Джо ДЖОЙС: «Усик воспользовался моментом с ударом в пояс»
Джо ДЖОЙС: «Усик воспользовался моментом с ударом в пояс»
11.09.2023, 11:39 1
Бокс
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
10.09.2023, 20:30 4
Футбол
Бущан о своем суперсейве с Англией: «Иногда такое бывает»
Бущан о своем суперсейве с Англией: «Иногда такое бывает»
11.09.2023, 10:10 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем