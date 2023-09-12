Киченок и Фридзам победили на старте турнира в Японии

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее немецкая напарница Анна-Лена Фридзам обыграли британок Алисию Барнетт и Оливию Николс в первом круге турнира WTA 250 в японской Осаке.

Киченок и Фридзам уверенно выиграли первый сет со счетом 6:2, однако вторую партию проиграли – 3:6. Матч перешел в решающий сет, в котором украинско-немецкой паре для того, чтобы победить, понадобилось выиграть 11 розыгрышей.

Во– втором круге соперницами Надежды Киченок и Анны-Лены Фридзам будут японские теннисистки Нацуми Кавагучи и Момоко Кобори, которые в двух сетах обыграли швейцарку Викторию Голубич и венгерскую теннисистку Панну Удварди.

WTA 250, Japan Open Tennis Championships 2023, Осака, Япония

Парный разряд, первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Алисия Барнетт / Оливия Николс (Великобритания, 4) – 6:2, 3:6, 11:9.