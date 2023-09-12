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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 15:30 |
1672
0

Стало известно, где Украина примет Северную Македонию в октябре

Матч, скорее всего, состоится в Праге

12 сентября 2023, 15:30 |
1672
0
Стало известно, где Украина примет Северную Македонию в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября сборная Украины в формально домашнем матче квалификации на Евро-2024 примет Северную Македонию. По информации сайта champion.com.ua, матч, скорее всего, состоится в Праге.

Поединок пройдет на домашнем стадионе «Спарты» «Фортуна Арена». Это самый большой стадион Чехии, он вмещает 20 232 зрителя. Эта арена также является домашней для сборной Чехии.

Провести матч на своем стадионе предложила сама «Спарта» еще в августе. Клуб готов взять на себя все затраты по пребыванию сборной Украины в Праге.

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Источник Чемпион
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