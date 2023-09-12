ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли подписал экс-нападающего Боруссии
Антони Модест продолжит карьеру в чемпионате Египта
35-летний французский нападающий Антони Модест официально стал игроком египетского «Аль-Ахли».
Переход произошел на правах свободного агента, ведь в июле 2023 года у Модеста закончился контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение французского страйкера с египетским клубом заключено на 1 год, но у обеих сторон есть возможность продолжить сотрудничество еще на 1 сезон.
Антони Модест перешел в «Боруссию» в июле 2022 года за 5 миллионов евро. Его подписание было вызвано онкологией Себастьяна Алле. Француз отыграл за команду 28 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист.
عاااااجل ورسميًا— الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) September 11, 2023
الاهلي يعلن ضم الدبابة الفرنسية انتوني مووووديست 🎉🦅❤️ pic.twitter.com/w2XLag0ei0
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