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12 сентября 2023, 15:29 |
773
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли подписал экс-нападающего Боруссии

Антони Модест продолжит карьеру в чемпионате Египта

12 сентября 2023, 15:29 |
773
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли подписал экс-нападающего Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Модест

35-летний французский нападающий Антони Модест официально стал игроком египетского «Аль-Ахли».

Переход произошел на правах свободного агента, ведь в июле 2023 года у Модеста закончился контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение французского страйкера с египетским клубом заключено на 1 год, но у обеих сторон есть возможность продолжить сотрудничество еще на 1 сезон.

Антони Модест перешел в «Боруссию» в июле 2022 года за 5 миллионов евро. Его подписание было вызвано онкологией Себастьяна Алле. Француз отыграл за команду 28 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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Аль-Ахли Каир Боруссия Дортмунд трансферы чемпионат Египта по футболу свободный агент
Источник Twitter
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