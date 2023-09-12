Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от игры с Италией, а также прошелся по персоналиям украинской команды.

– Итальянцы будут чрезвычайно мотивированы обыграть Украину. Это задача для Реброва – как сыграть против такой команды.



– Надо ли Реброву менять стартовый состав, по сравнению с матчем против Англии?

– Я думаю, что замены будут. Во-первых, может сыграть Ярмоленко. Он тренируется в общей группе. Всего 3 суток между матчами, ребята могут не отойти физически. Отталкиваясь от этого, следует строить игру.

– Что скажете о наших основных центрбеках?

– Забарный очень хорош. Он сначала не играл за «Борнмут», но в этом сезоне проводит матчи регулярно. Он молодец. Он сильный футболист, который будет расти еще. А вот Матвиенко слабенький. Поэтому никто и не берет его из топ-команд, поэтому он остается в «Шахтере».

– Как вам игра Зинченко? Некоторые критиковали его...

– Есть такие «знатоки» футбола. Однако такой игрок, как Зинченко, очень необходим команде. Он видит поле ягодицами, как говорится. Он очень техничный. Через него и строится атака. Может он в защите не такой, как условный Степаненко. Жаль, нет Малиновского. Я считаю, что он очень хороший футболист. Впрочем Ребров понимает, что Руслан не в форме. Он переходил из одной команды в другую и только набирает форму. Думаю, в октябре он его уже обязательно вызовет.

– А вот что вы скажете о Мудрике?

– Он слабенький парень. Если он в «Шахтере» как-то играл, но там он получал пространство и с мячом на скорости работал. Здесь – одни потери. Никто с ним не занимается. Я когда-то отдельные тренировки проводил с Шевченко, где рассказывал, как он должен себя вести на поле. Мудрик не знает этого. Он хочет, чтобы ему дали мяч и он на скорости все сделает. Однако иногда надо самому опуститься за тем мячом. Вспомните хотя бы Кейна. Откуда он отдал голевую передачу? Вот с этого Мудрику надо брать пример.