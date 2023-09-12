Александр ПЕТРАКОВ: «Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел?»
Главный тренер сборной Армении снова странно пообщался с журналистами
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков после игры квалификации к Евро-2024 с Хорватией (0:1) отметился очередным странным разговором с журналистами на послематчевой пресс-конференции.
– Знаете, у меня к вам будет откровенная просьба. Я приехал сюда в январе, да? Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел? Мне просто это неприятно. Скажите откровенно. Я кого-то унизил, обидел? Хотя бы раз? Скажите. Есть претензии?
– Нет.
– За это спасибо. А то мне пишут, говорят, что я обижаю вас здесь, веду себя безобразно. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы как могу, искренне.
Напомним, ранее Александр Петраков отчитал журналиста за странный вопрос после матча с Турцией.
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