Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел?»
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 14:01 |
2586
4

Александр ПЕТРАКОВ: «Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел?»

Главный тренер сборной Армении снова странно пообщался с журналистами

12 сентября 2023, 14:01 |
2586
4
Александр ПЕТРАКОВ: «Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков после игры квалификации к Евро-2024 с Хорватией (0:1) отметился очередным странным разговором с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

– Знаете, у меня к вам будет откровенная просьба. Я приехал сюда в январе, да? Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел? Мне просто это неприятно. Скажите откровенно. Я кого-то унизил, обидел? Хотя бы раз? Скажите. Есть претензии?

– Нет.

– За это спасибо. А то мне пишут, говорят, что я обижаю вас здесь, веду себя безобразно. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы как могу, искренне.

Напомним, ранее Александр Петраков отчитал журналиста за странный вопрос после матча с Турцией.

По теме:
Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будет сложно, но играть на Сан-Сиро – невероятное чувство»
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Италии
сборная Армении по футболу Александр Петраков Евро-2024 пресс-конференция
Источник Федерация футбола Армении
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась бразильским легионером
Футбол | 12 сентября 2023, 14:52 1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась бразильским легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась бразильским легионером

Хуан Альвина Безерра – игрок ФК «Александрия»

Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест
Футбол | 11 сентября 2023, 19:12 6
Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест
Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест

В организме хавбека «Ювентуса» нашли тестостерон

Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Футбол | 11.09.2023, 15:52
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Другие виды | 11.09.2023, 22:59
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Теннис | 12.09.2023, 10:05
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Петраков, як і колись Блохін, так і не зрозуміли, що спілкування зі ЗМІ - частина роботи головного тренера
Ответить
0
Александр
Он все правильно говорит .Журналисты в армении все пророссийские воспитаны на нелюбви к украинцам и нарочно задают глупые вопросы типа зачем вы поменяли того или иного игрока чтобы вывести петракова из равновесия .Это обычное жлобство .
Ответить
0
India Life
Дуже добрий тренер
Ответить
0
Андрей Залищук
якийсь ненормальний цей Петраков, як не інтерв'ю так одразу скандал
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
10.09.2023, 11:00 1
Теннис
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
10.09.2023, 10:20 17
Футбол
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
11.09.2023, 00:02 6
Футбол
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
11.09.2023, 05:05 3
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Усик воспользовался моментом с ударом в пояс»
Джо ДЖОЙС: «Усик воспользовался моментом с ударом в пояс»
11.09.2023, 11:39 1
Бокс
Тымчик покинул расположение сборной Украины
Тымчик покинул расположение сборной Украины
10.09.2023, 16:22 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 21
Футбол
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
10.09.2023, 15:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем