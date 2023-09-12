Бывший форвард Зари может продолжить карьеру в Турции

Форвард английского «Ноттингем Форест» Эммануэль Деннис может перейти в чемпионат Турции, сообщает Фабрицио Романо.

«Ноттингем Форест» получил предложения по поводу аренды 25-летнего Денниса от «Адана Демирспора» и «Истанбул Башакшехира». Оба предложения включают в себя 100% покрытие зарплаты футболиста. Сам Деннис заинтересован в переезде в Турцию и в ближайшее время примет решение.

Эммануэль Деннис начинал профессиональную карьеру в украинской «Заре», за которую в сезоне 2016/17 сыграл 26 матчей и забил шесть голов. В прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форест» нигериец сыграл 25 матчей, в которых забил два гола и и сделал три результативные передачи.