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Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2023, 13:04 |
896
1

Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Италии

Желто-синие снова будут играть в желтом

12 сентября 2023, 13:04 |
896
1
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Италии
УАФ

Стали известны комплекты форм, в которых сегодня, 12 сентября, сыграют между собой футбольные сборные Италии и Украины в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Сборная Украины будет играть в домашнем желтом комплекте, в котором провела и предыдущую игру против Англии. Итальянцы тоже будут использовать домашнюю для себя форму синего цвета.

Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро» (Милан, Италия) в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее стало известно о том, что Италия может потерять еще 3 игрока перед игрой с Украиной. Речь идет о Сандро Тонале, Иване Проведеле и Леонардо Спинаццолу.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Перець
Все правильно в тих самих кольорах  що й з Англією ,чисто на фарт
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