Элине Свитолиной исполнилось 29 лет
Украинская теннисистка празднует день рождения
Сегодня, 12 сентября, украинской теннисистке Элине Свитолиной исполнилось 29 лет.
Известной широкой публике она стала еще в 2009 году, когда в возрасте 14 лет приняла участие в юниорской части Открытого чемпионата США, хоть и проиграла в первом круге.
В 2021 году Элина Свитолина защищала честь Украины на Олимпийских играх в Токио. Там лучшая теннисистка страны завоевала бронзовую медаль. За достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины, государство наградило Элину орденом княгини Ольги ІІІ степени.
I’ve officially leveled up to 29 today 🥹🥳🎉🎂 pic.twitter.com/yOb0mR0uHD— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) September 12, 2023
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