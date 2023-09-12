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12 сентября 2023, 12:48 |
810
2

Элине Свитолиной исполнилось 29 лет

Украинская теннисистка празднует день рождения

12 сентября 2023, 12:48 |
810
2
Элине Свитолиной исполнилось 29 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Сегодня, 12 сентября, украинской теннисистке Элине Свитолиной исполнилось 29 лет.

Известной широкой публике она стала еще в 2009 году, когда в возрасте 14 лет приняла участие в юниорской части Открытого чемпионата США, хоть и проиграла в первом круге.

В 2021 году Элина Свитолина защищала честь Украины на Олимпийских играх в Токио. Там лучшая теннисистка страны завоевала бронзовую медаль. За достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины, государство наградило Элину орденом княгини Ольги ІІІ степени.

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Элина Свитолина день рождения
Источник Twitter
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Комментарии 2
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SuperMario
З днем народження,наш українский гоат,хочу побажати як українскій дівчині перемоги УкраЇни звичайно,ну і твш звичайно.. І особисто мені би хотілося частіше тебе бачити в матчах збірної..
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+2
Андрей Залищук
Мої вітання тобі, Еліно! Бажаю в найближчій перспективі наробити шороху в турнірах ВШ і нарешті взяти той титул!
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+2
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