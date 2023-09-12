Сегодня, 12 сентября, украинской теннисистке Элине Свитолиной исполнилось 29 лет.

Известной широкой публике она стала еще в 2009 году, когда в возрасте 14 лет приняла участие в юниорской части Открытого чемпионата США, хоть и проиграла в первом круге.

В 2021 году Элина Свитолина защищала честь Украины на Олимпийских играх в Токио. Там лучшая теннисистка страны завоевала бронзовую медаль. За достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины, государство наградило Элину орденом княгини Ольги ІІІ степени.