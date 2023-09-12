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  4. Новые потери у итальянцев. Еще 3 игрока могут пропустить матч с Украиной
Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2023, 12:25 |
2082
1

Новые потери у итальянцев. Еще 3 игрока могут пропустить матч с Украиной

Сандро Тонали, Иван Проведель и Леонардо Спинаццола не помогут своей команде

12 сентября 2023, 12:25 |
2082
1
Новые потери у итальянцев. Еще 3 игрока могут пропустить матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Игроки сборной Италии Сандро Тонали, Иван Проведель и Леонардо Спинаццола пропустят матч против сборной Украины, сообщает издание Sky Sport Italia.

Полузащитник «Ньюкасла» получил незначительное мышечное повреждение, поэтому не был добавлен в заявку на игру. Также в заявке, по информации источника, не будет вратаря «Лацио» Проведя и левого защитника «Ромы» Спинаццолы. Заменой для Сандро Тонали должен стать полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, который начнет игру в старте вместе с Мануэлем Локателли и Николой Барреллой.

Напомним, ранее появилась информация, что вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза и полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини точно не сыграют против Украины.

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Сандро Тонали Леонардо Спинаццола сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина
Источник Sky Sport Italia
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Комментарии 1
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vitaha33
Тоналі це велика втрата для італійцців, якби ще барелли не було... Коли як не сьогодні пробувати здобути 1 перемогу?
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