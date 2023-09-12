Новые потери у итальянцев. Еще 3 игрока могут пропустить матч с Украиной

Игроки сборной Италии Сандро Тонали, Иван Проведель и Леонардо Спинаццола пропустят матч против сборной Украины, сообщает издание Sky Sport Italia.

Полузащитник «Ньюкасла» получил незначительное мышечное повреждение, поэтому не был добавлен в заявку на игру. Также в заявке, по информации источника, не будет вратаря «Лацио» Проведя и левого защитника «Ромы» Спинаццолы. Заменой для Сандро Тонали должен стать полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, который начнет игру в старте вместе с Мануэлем Локателли и Николой Барреллой.

Напомним, ранее появилась информация, что вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза и полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини точно не сыграют против Украины.