ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Арсенала перешел в чемпионат Катара

Полузащитник лондонского «Арсенала» Тим Акинола продолжит карьеру в «Аль-Бидде» из чемпионата Катара.

22-летний нигериец подписал с катарским клубом контракт на три года и уже сыграл один матч, в котором забил два гола. Однако официальное представление Акинолы ожидается в ближайшее время.

Тим Акинола – воспитанник «Арсенала», однако играл только за молодежніе составы лондонского клуба. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Честерфилде», за который сыграл 31 матч и вышел в финал плей-офф Национальной Лиги.