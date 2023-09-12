ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Арсенала перешел в чемпионат Катара
Тим Акинола продолжит карьеру в «Аль-Бидде»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Тим Акинола продолжит карьеру в «Аль-Бидде» из чемпионата Катара.
22-летний нигериец подписал с катарским клубом контракт на три года и уже сыграл один матч, в котором забил два гола. Однако официальное представление Акинолы ожидается в ближайшее время.
Тим Акинола – воспитанник «Арсенала», однако играл только за молодежніе составы лондонского клуба. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Честерфилде», за который сыграл 31 матч и вышел в финал плей-офф Национальной Лиги.
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