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Англия
12 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:57
974
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Арсенала перешел в чемпионат Катара

Тим Акинола продолжит карьеру в «Аль-Бидде»

12 сентября 2023, 12:20 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:57
974
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Арсенала перешел в чемпионат Катара
ФК Арсенал. Тим Акинола

Полузащитник лондонского «Арсенала» Тим Акинола продолжит карьеру в «Аль-Бидде» из чемпионата Катара.

22-летний нигериец подписал с катарским клубом контракт на три года и уже сыграл один матч, в котором забил два гола. Однако официальное представление Акинолы ожидается в ближайшее время.

Тим Акинола – воспитанник «Арсенала», однако играл только за молодежніе составы лондонского клуба. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Честерфилде», за который сыграл 31 матч и вышел в финал плей-офф Национальной Лиги.

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Источник Sport.ua
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