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WTA
12 сентября 2023, 11:58 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:01
171
0

Александра Олейникова – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда основы на турнире в Любляне

12 сентября 2023, 11:58 | Обновлено 12 сентября 2023, 12:01
171
0
Александра Олейникова – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Александра Олейникова

12 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (№445 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Любляне.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№177 WTA). Время начала поединка – 11:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка еще не побеждала

В следующем раунде победительница встречи сразится против Антонии Ружич (№326 WTA).

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Источник Sport.ua
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