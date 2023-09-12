Александра Олейникова – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда основы на турнире в Любляне
12 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (№445 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Любляне.
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№177 WTA). Время начала поединка – 11:50 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, украинка еще не побеждала
В следующем раунде победительница встречи сразится против Антонии Ружич (№326 WTA).
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