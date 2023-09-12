ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy

Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.

29-летняя красотка на этот раз предстала в образе модели Playboy. Подписчики смогли увидеть сразу шесть фото, половина из которых черно-белые.

Отметим, что Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочка.