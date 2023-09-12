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12 сентября 2023, 11:46 |
1301
4

ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy

Анна очень органично смотрится в таком образе

12 сентября 2023, 11:46 |
1301
4
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
Инстаграм Анны Зубковой

Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.

29-летняя красотка на этот раз предстала в образе модели Playboy. Подписчики смогли увидеть сразу шесть фото, половина из которых черно-белые.

Отметим, что Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочка.

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Александр Зубков пятницо lifestyle фото
Источник Instagram
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Комментарии 4
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Xvalenok03
Рубенсовский идеал.
Завидую.
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Trollface
Гарно прокачана дівчина.
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0
Андрей Залищук
яка страхомудина ця Зубкова!!!
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0
Віктор Коробка
Пишногуба...
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0
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