Другие новости12 сентября 2023, 11:46 |
1301
4
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
Анна очень органично смотрится в таком образе
12 сентября 2023, 11:46 |
1301
4
Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.
29-летняя красотка на этот раз предстала в образе модели Playboy. Подписчики смогли увидеть сразу шесть фото, половина из которых черно-белые.
Отметим, что Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 сентября 2023, 20:33 8
Хавбек сборной Англии ошибся автобусами
Волейбол | 11 сентября 2023, 19:50 25
Наши волейболисты уступили соперникам в упорной борьбе в четырех сетах
Футбол | 11.09.2023, 23:51
Футбол | 11.09.2023, 15:52
Теннис | 12.09.2023, 10:05
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.09.2023, 11:00 1
10.09.2023, 10:20 17
10.09.2023, 17:41 6
11.09.2023, 00:02 6
11.09.2023, 06:45 7
10.09.2023, 15:59 3
11.09.2023, 20:30 16
11.09.2023, 02:55 3
Завидую.