Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Сан-Диего
12 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В первом раунде соперницей украинки станет полька Магда Линетт (№24 WTA). Встреча начнется первым запуском на корте №2. Время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Беатрис Хаддад Майи (№20 WTA) или Лейлы Фернандес (№74 WTA).
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