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WTA
12 сентября 2023, 11:20 | Обновлено 12 сентября 2023, 11:27
494
2

Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Сан-Диего

12 сентября 2023, 11:20 | Обновлено 12 сентября 2023, 11:27
494
2
Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде соперницей украинки станет полька Магда Линетт (№24 WTA). Встреча начнется первым запуском на корте №2. Время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Беатрис Хаддад Майи (№20 WTA) или Лейлы Фернандес (№74 WTA).

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Марта Костюк смотреть онлайн WTA Сан-Диего Магда Линетт
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sergiy20
Ледве мозок не перевернувся) Калініна мала грати з Крейчиковою. Дивлюся, а тут Калініна грає проти Лінетт. Заходжу на новину, а тут фото Костюк)) Думаю, невже так змінилася Калініна) Виправіть, будь ласка, у заголовку)
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