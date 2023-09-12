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WTA
12 сентября 2023, 11:10 | Обновлено 12 сентября 2023, 11:41
168
0

Киченок/Фридзам – Барнетт/Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Осаке

12 сентября 2023, 11:10 | Обновлено 12 сентября 2023, 11:41
168
0
Киченок/Фридзам – Барнетт/Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

12 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против британского тандема Алисия Барнетт / Оливия Николс. Встреча начнется четвертым запуском на корте №8 после матча Контрерас / Папамихаил – Фругвиртова / Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – 11:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы матча сразятся против японского дуэта Нацуми Кавагучи / Момоко Кобори.

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Анна-Лена Фридзам Алисия Барнетт Оливия Николс Надежда Киченок смотреть онлайн WTA Осака
Источник Sport.ua
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