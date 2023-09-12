Киченок/Фридзам – Барнетт/Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против британского тандема Алисия Барнетт / Оливия Николс. Встреча начнется четвертым запуском на корте №8 после матча Контрерас / Папамихаил – Фругвиртова / Шнайдер. Ориентировочное время начала поединка – 11:20 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы матча сразятся против японского дуэта Нацуми Кавагучи / Момоко Кобори.

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