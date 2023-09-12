Другие новости12 сентября 2023, 10:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
Важные события во всех видах спорта
12 сентября 2023, 10:25 |
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Во вторник, 12 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Украина U-21 – Северная Ирландия U-21
21:45 Италия – Украина
21:45 Бельгия – Эстония
21:45 Испания – Кипр
ТЕННИС
21:30 Магда Линетт – Марта Костюк
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