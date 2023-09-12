СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября

Во вторник, 12 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Украина U-21 – Северная Ирландия U-21

1.55 – 4.25 – 5.80

21:45 Италия – Украина

1.54 – 4.35 – 7.31

21:45 Бельгия – Эстония

1.06 – 12.50 – 37.00

21:45 Испания – Кипр

1.01 – 24.00 – 60.00

ТЕННИС

21:30 Магда Линетт – Марта Костюк

2.11 – 1.73