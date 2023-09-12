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12 сентября 2023, 10:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября

Важные события во всех видах спорта

12 сентября 2023, 10:25 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Украина U-21 – Северная Ирландия U-21

Favbet 1.55 – 4.25 – 5.80

21:45 Италия – Украина

Favbet 1.54 – 4.35 – 7.31

21:45 Бельгия – Эстония

Favbet 1.06 – 12.50 – 37.00

21:45 Испания – Кипр

Favbet 1.01 – 24.00 – 60.00

ТЕННИС

21:30 Магда Линетт – Марта Костюк

Favbet 2.11 – 1.73

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Источник Sport.ua
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