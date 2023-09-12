Ярослав ХОМА: «Наша сборная в лучшей физической форме, чем Италия»

12 сентября в Милане национальная сборная Украины по футболу проведет очередной матч квалификации Евро-2024 против Команды Италии.

В беседе с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома оценил шансы соперников в этом противостоянии:

– У меня была возможность не только внимательно просмотреть телетрансляцию матча Украина – Англия, но и поединок Северная Македония – Италия. И хотя говорят, что по одному противостоянию не судят все же, по-моему, наша сборная в лучшей физической форме, чем сегодняшний оппонент. Вот почему я отдаю победу подопечным Сергея Реброва. Украинцы, по моему мнению, победят со счетом 2:1.

– Если уж речь зашла о поединке во Вроцлаве, то кого вы считали фаворитом?

– Не собираюсь быть оригиналом, думал, что верх возьмут британцы. Тем не менее в последнее время они справедливо находятся среди топ-сборных Европы. Однако наши не пропустили быстрый гол, постепенно отодвинули игру от своих ворот и вышли вперед. Жаль, что не удержали победный счет до конца первого тайма из-за грубой позиционной ошибки Николенко. Тогда было бы легче замахнуться на получение трех очков. Тем не менее считаю, что благодаря четкому плану на игру, самоотдачу, наши заслужили ничью.

– После неожиданного обмена голами итальянцев с Северной Македонией борьба за вторую путевку в финальную часть турнира в нашей подгруппе обострилась.

– Убежден, что это прекрасно осознает рулевой Сергей Ребров и он остановит свой выбор на тактической схеме, которая принесет дивиденды. Кстати, на мой взгляд, новый главный тренер итальянцев еще не нашел общий язык с подопечными и именно этим можно объяснить разбалансированность «Скуадры Адзурры» в поединке с северомакедонцами. На это следует обратить внимание нашему тренерскому штабу.

– Во Вроцлаве украинцы лишь эпизодически появлялись на половине поля англичан, но это не помешало им открыть счет усилиями игроков средней линии. К сожалению, снова беспомощными были наши нападающие.

– Уже оскомину набили разговоры, что Яремчук и Довбык на международной арене не видны. С этим нужно что-то делать. Если сегодня снова, как во Вроцлаве придется действовать от обороны, то в следующих поединках – с Северной Македонией и Мальтой уже нужно будет играть первым номером. Эти матчи пройдут в октябре и Роману и Артему нужно постараться поправить прицел. Впрочем, не будем забегать вперед, ведь у них есть возможность реабилитироваться сегодня в Милане на знаменитом стадионе «Сан-Сиро».