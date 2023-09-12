Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав ХОМА: «Наша сборная в лучшей физической форме, чем Италия»
Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2023, 10:34 |
133
0

Ярослав ХОМА: «Наша сборная в лучшей физической форме, чем Италия»

Бывший полузащитник сборной Украины – о матчах квалификации на Евро-2024

12 сентября 2023, 10:34 |
133
0
Ярослав ХОМА: «Наша сборная в лучшей физической форме, чем Италия»
football24.ua. Ярослав Хома

12 сентября в Милане национальная сборная Украины по футболу проведет очередной матч квалификации Евро-2024 против Команды Италии.

В беседе с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома оценил шансы соперников в этом противостоянии:

– У меня была возможность не только внимательно просмотреть телетрансляцию матча Украина – Англия, но и поединок Северная Македония – Италия. И хотя говорят, что по одному противостоянию не судят все же, по-моему, наша сборная в лучшей физической форме, чем сегодняшний оппонент. Вот почему я отдаю победу подопечным Сергея Реброва. Украинцы, по моему мнению, победят со счетом 2:1.

– Если уж речь зашла о поединке во Вроцлаве, то кого вы считали фаворитом?

– Не собираюсь быть оригиналом, думал, что верх возьмут британцы. Тем не менее в последнее время они справедливо находятся среди топ-сборных Европы. Однако наши не пропустили быстрый гол, постепенно отодвинули игру от своих ворот и вышли вперед. Жаль, что не удержали победный счет до конца первого тайма из-за грубой позиционной ошибки Николенко. Тогда было бы легче замахнуться на получение трех очков. Тем не менее считаю, что благодаря четкому плану на игру, самоотдачу, наши заслужили ничью.

– После неожиданного обмена голами итальянцев с Северной Македонией борьба за вторую путевку в финальную часть турнира в нашей подгруппе обострилась.

– Убежден, что это прекрасно осознает рулевой Сергей Ребров и он остановит свой выбор на тактической схеме, которая принесет дивиденды. Кстати, на мой взгляд, новый главный тренер итальянцев еще не нашел общий язык с подопечными и именно этим можно объяснить разбалансированность «Скуадры Адзурры» в поединке с северомакедонцами. На это следует обратить внимание нашему тренерскому штабу.

– Во Вроцлаве украинцы лишь эпизодически появлялись на половине поля англичан, но это не помешало им открыть счет усилиями игроков средней линии. К сожалению, снова беспомощными были наши нападающие.

– Уже оскомину набили разговоры, что Яремчук и Довбык на международной арене не видны. С этим нужно что-то делать. Если сегодня снова, как во Вроцлаве придется действовать от обороны, то в следующих поединках – с Северной Македонией и Мальтой уже нужно будет играть первым номером. Эти матчи пройдут в октябре и Роману и Артему нужно постараться поправить прицел. Впрочем, не будем забегать вперед, ведь у них есть возможность реабилитироваться сегодня в Милане на знаменитом стадионе «Сан-Сиро».

По теме:
Мальта – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Испания – Кипр. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Италией
Ярослав Хома сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу сборная Англии по футболу Евро-2024 инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 11 сентября 2023, 19:48 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

МЕЛЬГОСА: «Молодежка должна показать наилучшую версию самих себя»
Футбол | 11 сентября 2023, 22:23 1
МЕЛЬГОСА: «Молодежка должна показать наилучшую версию самих себя»
МЕЛЬГОСА: «Молодежка должна показать наилучшую версию самих себя»

12 сентября сборная Украины U-21 сыграет против Северной Ирландии U-21

Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Футбол | 11.09.2023, 14:45
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Джо ДЖОЙС: «Усик воспользовался моментом с ударом в пояс»
Бокс | 11.09.2023, 11:39
Джо ДЖОЙС: «Усик воспользовался моментом с ударом в пояс»
Джо ДЖОЙС: «Усик воспользовался моментом с ударом в пояс»
Сдует пыль с конспектов. Есть неожиданный кандидат на пост тренера Германии
Футбол | 12.09.2023, 07:34
Сдует пыль с конспектов. Есть неожиданный кандидат на пост тренера Германии
Сдует пыль с конспектов. Есть неожиданный кандидат на пост тренера Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
11.09.2023, 06:45 6
Футбол
Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
10.09.2023, 11:00 1
Теннис
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
11.09.2023, 02:55 3
Теннис
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
11.09.2023, 05:05 3
Футбол
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
10.09.2023, 10:20 17
Футбол
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 34
Футбол
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
11.09.2023, 19:50 25
Волейбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем