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Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2023, 10:16 |
165
0

Юрий ВИРТ: «Украинцам нужно воспользоваться сменой тренера сборной Италии»

Бывший вратарь сборной Украины – о матчах против команд Англии и Италии

12 сентября 2023, 10:16 |
165
0
Юрий ВИРТ: «Украинцам нужно воспользоваться сменой тренера сборной Италии»
ФК Верес. Юрий Вирт

Национальная сборная Украины 12 сентября в Милане проведет очередную встречу квалификации Евро-2024 против команды Италии.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился своими ожиданиями по поводу матча в Милане:

– Я настроен оптимистично и верю, что подопечные Сергея Реброва порадуют зрелищной игрой. А будет игра – обязательно будут очки.

– И когда появилась такая уверенность?

– После поединка с англичанами во Вроцлаве. Будем откровенны: мало кто надеялся, что наши ребята не проиграют. И хотя было тяжело, но мирное соглашение было подписано.

– Какие-то новинки в игре нашей сборной во Вроцлаве вы заметили?

– Нет, был четкий план на игру от обороны. Каждый отвечал за свои участки поля и до экспериментов дело не доходило. Даже после забитого Зинченко гола, подтвердившего, что оборона гостей не безгрешна. В конце концов, если бы играли с британцами в открытый футбол, то добром это не закончилось бы. Тем не менее класс их игроков выше. Хотя можно было более активно действовать на чужой половине. Тем более, что у нас хватает скоростных исполнителей. Но, по-видимому, во Вроцлаве на первый план было соблюдение железной игровой дисциплины.

– Вы, как бывший вратарь уточните, была ли вина Бущана в пропущенном мяче?

Разве что минимальная, ведь сначала Яремчук не помешал Кейну сделать нацеленную передачу, потом Миколенко упустил рывок Уокера, когда тот оказался лицом к лицу с Бущаном, то не промахнулся. По-моему, то Бущан был одним из лучших в составе номинальных хозяев.

– А кто вам еще понравился среди наших?

– выделил бы еще Забарного.

– Сегодня в Милане у подопечных Сергея Реброва не менее грозный визави – итальянцы. Ожидаете от нашей более активной игры?

– Думаю, что поединок будет проходить по такому же сценарию, как и во Вроцлаве с англичанами. На мой взгляд, британцы сейчас в лучшей спортивной форме, чем итальянцы, и у подопечных Сергея Реброва есть все шансы добиться положительного результата.

– Речь идет о победе?

– Если учесть то, что украинцы еще потом будут принимать итальянцев, то устроит и ничья. Теперь очень многое будет зависеть от того, выйдет ли у нас на поле оптимальный состав, который будет готов прыгнуть выше головы. Также нужно учесть, что совсем недавно у итальянцев сменился главный тренер и за это короткое время подопечным было сложно проникнуться его игровой философией. Этим обязательно нужно воспользоваться.

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Источник Sport.ua
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