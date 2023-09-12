Ман Юнайтед подыскал замену Антони, а также Санчо

«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать бывшего вингера ПСВ Анвара Эль-Гази.

Как известно, на минувшей неделе 28-летний Эль-Гази по обоюдному согласию расторг контракт с ПСВ и теперь волен выбирать себе новый клуб.

Сообщается, что, кроме «МЮ», на бывшего игрока «Эвертона» и «Астон Виллы» претендуют клубы из Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» ищет варианты из-за проблем с Антони и Джейдоном Санчо. Бразилец временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии, а будущее англичанина в команде под вопросом из-за конфликта с наставником Эриком тен Хагом.