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  4. Ман Юнайтед подыскал замену Антони, а также Санчо
Англия
12 сентября 2023, 09:51 |
675
1

Ман Юнайтед подыскал замену Антони, а также Санчо

Манкунианцы ищут замену проблемным игрокам

12 сентября 2023, 09:51 |
675
1
Ман Юнайтед подыскал замену Антони, а также Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Анвар Эль-Гази

«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать бывшего вингера ПСВ Анвара Эль-Гази.

Как известно, на минувшей неделе 28-летний Эль-Гази по обоюдному согласию расторг контракт с ПСВ и теперь волен выбирать себе новый клуб.

Сообщается, что, кроме «МЮ», на бывшего игрока «Эвертона» и «Астон Виллы» претендуют клубы из Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» ищет варианты из-за проблем с Антони и Джейдоном Санчо. Бразилец временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии, а будущее англичанина в команде под вопросом из-за конфликта с наставником Эриком тен Хагом.

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Источник: Бущаном интересуются клубы из Саудовской Аравии
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Манчестер Юнайтед трансферы Антони Джейдон Санчо
Источник Daily Mail
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Gargantua
сомнительная замена игрокам суммарной стоимостью в 200 млн
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