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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 09:11 | Обновлено 12 сентября 2023, 09:53
441
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Доннарумма выйдет в старте»

Наставник сборной Италии – о составе подопечных на игру с Украиной

12 сентября 2023, 09:11 | Обновлено 12 сентября 2023, 09:53
441
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Доннарумма выйдет в старте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о вероятном составе своей команды на поединок со сборной Украиной в отборе Евро-2024.

«Доннарумма выйдет в старте. На «Сан-Сиро» ему не простили его поступок, потому что он вундеркинд, торопивший процесс. Нормально допускать ошибки, но таланты должны уважать свои качества, иначе это выглядит высокомерно.

Я не мог вызвать всех футболистов, но некоторых смог. Звонил и Верратти, но не думаю, что его ответ был «нет». Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил, Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной», — заявил Спаллетти.

Игра Италия – Украины состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Лучано Спаллетти рассказал о возможной тактике игры украинской сборной против его команды.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Италия - Украина Евро-2024 сборная Украины по футболу Джанлуиджи Доннарумма
Источник Football-Italia
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