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Англия
12 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 08:54
193
0

В партнеры Зинченко. Арсенал готов подписать защитника Спортинга

«Канонирам» интересен Усман Диоманде

12 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 08:54
193
0
В партнеры Зинченко. Арсенал готов подписать защитника Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Диоманде (справа)

Защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Сообщается, что «Арсенал» минувшим летом предлагал за 19-летнего ивуарийца 35 млн евро, но «Спортинг» ответил отказом. Лондонцы готовы к очередной попытке подписать игрока будущим летом. При этом они свое предложение улучшат.

В минувшем сезоне Диоманде провел 34 матча, забил два гола и сделал 1 ассист.

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Источник Record.pt
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