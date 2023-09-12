Англия12 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 08:54
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В партнеры Зинченко. Арсенал готов подписать защитника Спортинга
«Канонирам» интересен Усман Диоманде
12 сентября 2023, 08:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 08:54
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Защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.
Сообщается, что «Арсенал» минувшим летом предлагал за 19-летнего ивуарийца 35 млн евро, но «Спортинг» ответил отказом. Лондонцы готовы к очередной попытке подписать игрока будущим летом. При этом они свое предложение улучшат.
В минувшем сезоне Диоманде провел 34 матча, забил два гола и сделал 1 ассист.
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