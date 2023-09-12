Киченок/Остапенко – Сантамария/Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против тандема Сабрина Сантамария (США) / Ирина Шиманович. Встреча начнется четвертым запуском на корте №2 после матча Фрех – Осорио. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Марта Костюк / Алиша Паркс – Даниэль Коллинс / Коко Вандевей.

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