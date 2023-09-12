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WTA
12 сентября 2023, 00:26 | Обновлено 12 сентября 2023, 00:27
74
0

Киченок/Остапенко – Сантамария/Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Сан-Диего

12 сентября 2023, 00:26 | Обновлено 12 сентября 2023, 00:27
74
0
Киченок/Остапенко – Сантамария/Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

12 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против тандема Сабрина Сантамария (США) / Ирина Шиманович. Встреча начнется четвертым запуском на корте №2 после матча Фрех – Осорио. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Марта Костюк / Алиша Паркс – Даниэль Коллинс / Коко Вандевей.

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смотреть онлайн WTA Сан-Диего Людмила Киченок Алена Остапенко Сабрина Сантамария Ирина Шиманович
Источник Sport.ua
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