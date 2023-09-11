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Молодежные турниры
11 сентября 2023, 22:39 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:49
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Украинец будет работать наблюдателем на матче квалификации Евро-2025 U-21

Виктор Швецов назначен на поединок между командами Андорры и Греции

11 сентября 2023, 22:39 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:49
90
0
Украинец будет работать наблюдателем на матче квалификации Евро-2025 U-21
УЕФА

На матче отборочного турнира Евро-2025 U-21 между командами Андорры и Греции будет работать судейским наблюдателем украинец Виктор Швецов.

Поединок состоится 12 сентября на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велье.

Ранее Виктор Швецов работал наблюдателем на матче Лиги конференций между командами Виктория (Чехия) и Гзира Юнайтед (Мальта).

Завтра, 12 сентября, также состоится стартовый поединок квалификации Евро-2025 U-21 для молодежной сборной Украины (игроки 2002 года и младше) против Северной Ирландии U-21.

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Виктор Швецов судейские назначения Евро-2025 U-21 сборная Андорры по футболу сборная Греции по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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