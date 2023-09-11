Молодежные турниры11 сентября 2023, 22:39 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:49
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Украинец будет работать наблюдателем на матче квалификации Евро-2025 U-21
Виктор Швецов назначен на поединок между командами Андорры и Греции
11 сентября 2023, 22:39 | Обновлено 11 сентября 2023, 22:49
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На матче отборочного турнира Евро-2025 U-21 между командами Андорры и Греции будет работать судейским наблюдателем украинец Виктор Швецов.
Поединок состоится 12 сентября на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велье.
Ранее Виктор Швецов работал наблюдателем на матче Лиги конференций между командами Виктория (Чехия) и Гзира Юнайтед (Мальта).
Завтра, 12 сентября, также состоится стартовый поединок квалификации Евро-2025 U-21 для молодежной сборной Украины (игроки 2002 года и младше) против Северной Ирландии U-21.
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