Источник: Бущаном интересуются клубы из Саудовской Аравии

Ряд клубов из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к голкиперу «Динамо» Киев и сборной Украины Георгию Бущану. Об этом сообщает известный украинский журналист Виктор Вацко.

Также, по его информации, летом Бущаном интересовались шотландский «Селтик» и английский «Брентфорд», за который уже выступает один украинец, полузащитник Егор Ярмолюк.

Контракт Георгия Бущана с «Динамо» Киев действует еще три года – до лета 2026 года. Трансферная стоимость29-летнего голкипера оценивается в 8 миллионов евро.