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  4. Источник: Бущаном интересуются клубы из Саудовской Аравии
Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 20:21 |
799
3

Источник: Бущаном интересуются клубы из Саудовской Аравии

Также к голкиперу «Динамо» был интерес со стороны «Брентфорда» и «Селтика»

11 сентября 2023, 20:21 |
799
3
Источник: Бущаном интересуются клубы из Саудовской Аравии
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Ряд клубов из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к голкиперу «Динамо» Киев и сборной Украины Георгию Бущану. Об этом сообщает известный украинский журналист Виктор Вацко.

Также, по его информации, летом Бущаном интересовались шотландский «Селтик» и английский «Брентфорд», за который уже выступает один украинец, полузащитник Егор Ярмолюк.

Контракт Георгия Бущана с «Динамо» Киев действует еще три года – до лета 2026 года. Трансферная стоимость29-летнего голкипера оценивается в 8 миллионов евро.

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Георгий Бущан Динамо Киев Селтик Брентфорд Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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Alex T
За 10 в шотландию или англию лучше 
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+1
Gargantua
вратарь в его возрасте может еще лет 5-6 играть на высоком уровне
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0
Burevestnik
за 50 ,  якщо зійдуться всі зі своїми інтересами
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0
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