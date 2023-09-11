Украина. Премьер лига11 сентября 2023, 20:21 |
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Источник: Бущаном интересуются клубы из Саудовской Аравии
Также к голкиперу «Динамо» был интерес со стороны «Брентфорда» и «Селтика»
11 сентября 2023, 20:21 |
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Ряд клубов из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к голкиперу «Динамо» Киев и сборной Украины Георгию Бущану. Об этом сообщает известный украинский журналист Виктор Вацко.
Также, по его информации, летом Бущаном интересовались шотландский «Селтик» и английский «Брентфорд», за который уже выступает один украинец, полузащитник Егор Ярмолюк.
Контракт Георгия Бущана с «Динамо» Киев действует еще три года – до лета 2026 года. Трансферная стоимость29-летнего голкипера оценивается в 8 миллионов евро.
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