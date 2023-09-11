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  4. Сачко проиграл на старте Челленджера в Польше
ATP
11 сентября 2023, 20:42 |
78
0

Сачко проиграл на старте Челленджера в Польше

Виталий Сачко был близок к победе над Александром Шевченко

11 сентября 2023, 20:42 |
78
0
Сачко проиграл на старте Челленджера в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл матч против Александра Шевченко в первом круге грунтового турнира серии Челленджер в польском Щецине.

В третьем сете Сачко повел со счетом 3:0 и 4:2. При счете 5:3 украинец не реализовал матч-пойнт, затем отдал свою подачу. Был шанс на победу у Сачко при счете 6:5, однако украинский теннисист им не воспользовался и проиграл на тай-брейке, завершив выступления на турнире в одиночном разряде.

ATP Challenger 125, Invest in Szczecin Open, грунт

Щецин, Польша

11 сентября

Александр Шевченко (4) – Виталий Сачко (Украина) – 6:2, 4:6, 7:6 (3).

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Виталий Сачко ATP ATP Щецин Александр Шевченко (теннис)
Источник Sport.ua
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