Сачко проиграл на старте Челленджера в Польше

Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл матч против Александра Шевченко в первом круге грунтового турнира серии Челленджер в польском Щецине.

В третьем сете Сачко повел со счетом 3:0 и 4:2. При счете 5:3 украинец не реализовал матч-пойнт, затем отдал свою подачу. Был шанс на победу у Сачко при счете 6:5, однако украинский теннисист им не воспользовался и проиграл на тай-брейке, завершив выступления на турнире в одиночном разряде.

ATP Challenger 125, Invest in Szczecin Open, грунт

Щецин, Польша

11 сентября

Александр Шевченко (4) – Виталий Сачко (Украина) – 6:2, 4:6, 7:6 (3).