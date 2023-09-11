Определились чемпионы US Open среди юниоров

На американском мэйджоре US Open 2023 определились все чемпионы среди юниоров.

В женском одиночном разряде чемпионкой стала местная теннисистка Кэтрин Хю, которая в финале в двух сетах обыграла чешку Терезу Валентову.

Финальный матч среди юношей продлился три сета – Бразилец Жуан Фонсека проиграл первую партию, но выиграл встречу против американского теннисиста Лирнера Тиена.

В женском парном разряде румынка Мара Гае и Анастасия Гурева в финале также в трех сетах обыграли японок Сару Сайто и Нанаку Сато.

Финал в мужском парном разряде также длился три сета – шведский теннисист Макс Далин и эстонец Оливер Оякаар обыграли итальянца Федерико Бондиоли и Йоэля Шверцлера из Австрии.

US Open 2023, юниоры

Девушки

Кэтрин Хю (США) – Тереза Валентова (Чехия, 9) – 6:4, 6:4.

Юноши

Жуан Фонсека (Бразилия, 7) – Лирнер Тьен (США, 11) – 4:6, 6:4, 6:3

Девушки, пары

Мара Гае (Румыния) / Анастасия Гурева (8) – Сара Сайто / Нанака Сато (Япония) – 1:6, 7:5, 10:8

Юноши, пары

Макс Далин (Швеция) / Оливер Оякаар (Эстония) – Федерико Бондиоли (Италия) / Йоэль Шверцнер (Австрия, 6) – 3:6, 6:3, 11:9