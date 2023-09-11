ОФИЦИАЛЬНО. Лечче подписал экс-игрока сборной Италии

Итальянский левый вингер Никола Сансоне официально перешел в «Лечче». Команда выступает в Серии А.

Последним клубом 32-летнего игрока была «Болонья», но его контракт с командой истек в июле 2023 года. Переход в «Лечче» состоялся на правах свободного агента, Никола подписал с клубом двухлетнее соглашение.

Никола Сансоне в 2015 году, во время выступлений за «Сассуоло», получил дебютный вызов в национальную сборную Италии. Он отыграл за команду 3 встречи, голами не отличился. В последнем сезоне Серии А на счету итальянца 18 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 4 ассиста.