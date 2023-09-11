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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лечче подписал экс-игрока сборной Италии
Италия
11 сентября 2023, 16:10 |
598
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лечче подписал экс-игрока сборной Италии

Никола Сансоне наконец-то нашел себе новый клуб

11 сентября 2023, 16:10 |
598
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лечче подписал экс-игрока сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Сансоне

Итальянский левый вингер Никола Сансоне официально перешел в «Лечче». Команда выступает в Серии А.

Последним клубом 32-летнего игрока была «Болонья», но его контракт с командой истек в июле 2023 года. Переход в «Лечче» состоялся на правах свободного агента, Никола подписал с клубом двухлетнее соглашение.

Никола Сансоне в 2015 году, во время выступлений за «Сассуоло», получил дебютный вызов в национальную сборную Италии. Он отыграл за команду 3 встречи, голами не отличился. В последнем сезоне Серии А на счету итальянца 18 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник Twitter
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