ОФИЦИАЛЬНО. Лечче подписал экс-игрока сборной Италии
Никола Сансоне наконец-то нашел себе новый клуб
Итальянский левый вингер Никола Сансоне официально перешел в «Лечче». Команда выступает в Серии А.
Последним клубом 32-летнего игрока была «Болонья», но его контракт с командой истек в июле 2023 года. Переход в «Лечче» состоялся на правах свободного агента, Никола подписал с клубом двухлетнее соглашение.
Никола Сансоне в 2015 году, во время выступлений за «Сассуоло», получил дебютный вызов в национальную сборную Италии. Он отыграл за команду 3 встречи, голами не отличился. В последнем сезоне Серии А на счету итальянца 18 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
🟡🔴 𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙞𝙣 𝙜𝙞𝙖𝙡𝙡𝙤𝙧𝙤𝙨𝙨𝙤 !— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 11, 2023
𝙉𝙞𝙘𝙤𝙡𝙖 𝙎𝙖𝙣𝙨𝙤𝙣𝙚 è ufficialmente un calciatore del Lecce e ha scelto di indossare la maglia numero 11. pic.twitter.com/qcf1GaIMxJ
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