Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка Олейникова впервые в карьере пробилась в основу турнира серии WTA
WTA
11 сентября 2023, 15:42 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:44
488
2

Украинка Олейникова впервые в карьере пробилась в основу турнира серии WTA

Александра обыграла Реку-Луца Яни в финале отбора к соревнованиям в Любляне

11 сентября 2023, 15:42 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:44
488
2
Украинка Олейникова впервые в карьере пробилась в основу турнира серии WTA
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 445) вышла в основную сетку грунтового турнира серии WTA 125 в Любляне (Словения).

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла Реку-Луца Яни (Венгрия, WTA 249) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Любляна. Грунт. Квалификация

Река-Луца Яни (Венгрия) – Александра Олейникова (Украина) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

Олейникова впервые в карьере пробилась в основу турнира WTA 125. Ранее украинка выступала только на соревнованиях ITF.

Соперница Александры в 1/16 финала определится позже.

По теме:
Определена соперница Олейниковой на старте турнира в столице Словении
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30
Александра Олейникова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук о ситуации Вакулы: «Хотел просто поговорить с ним, почувствовать»
Футбол | 11 сентября 2023, 09:45 5
Григорчук о ситуации Вакулы: «Хотел просто поговорить с ним, почувствовать»
Григорчук о ситуации Вакулы: «Хотел просто поговорить с ним, почувствовать»

Хавбек получил еще один шанс

Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Футбол | 11 сентября 2023, 06:45 2
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист

Юрий Максимов возглавляет команду «Звягель» из Второй лиги

Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Волейбол | 11.09.2023, 00:10
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Баскетбол | 10.09.2023, 17:41
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
Теннис | 10.09.2023, 05:23
Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Третій ешелон потихеньку підтягується.
Ответить
0
naverland
Супер молодец, топ 300 в этом году
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
11.09.2023, 00:02 4
Футбол
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
09.09.2023, 22:25 17
Волейбол
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 199
Футбол
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 7
Теннис
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 43
Футбол
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем