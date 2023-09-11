Украинка Олейникова впервые в карьере пробилась в основу турнира серии WTA

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 445) вышла в основную сетку грунтового турнира серии WTA 125 в Любляне (Словения).

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла Реку-Луца Яни (Венгрия, WTA 249) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Любляна. Грунт. Квалификация

Река-Луца Яни (Венгрия) – Александра Олейникова (Украина) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

Олейникова впервые в карьере пробилась в основу турнира WTA 125. Ранее украинка выступала только на соревнованиях ITF.

Соперница Александры в 1/16 финала определится позже.