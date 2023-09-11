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Англия
11 сентября 2023, 15:52 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:25
2588
3

Виталий Миколенко может покинуть Эвертон

Главный тренер «ирисок» больше не доверяет украинцу

11 сентября 2023, 15:52 | Обновлено 11 сентября 2023, 16:25
2588
3
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Левый защитник национальной сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко может покинуть свою нынешнюю команду, сообщает издание Goodison News со ссылкой на журналиста Пола Брауна.

Источник отмечает, что главный тренер клуба Шон Дайч предпочитает использовать слева 38-летнего Эшли Янга или 21-летнего Нейтана Паттерсона. Любопытно, что второй игрок номинально является правым защитником.

24-летний Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» зимой 2022 года. В этом сезоне на его счету всего 1 игра в кубке английской лиги.

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Виталий Миколенко Шон Дайч Эвертон трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Источник Goodison news
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Комментарии 3
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Serhii P.
Та перейде в Чемпіоншип, або в слабший чемпіонат. А взагалі, з Дайча такий ж тренер як з Миколенка топ-захисник
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0
steelmaker
награвся у Європі(((
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0
Перець
Та давно пора іти з цієї команди, яка вічно плететься в зоні вильоту 
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0
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