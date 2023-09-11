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  4. 4-е поражение подряд. Завацкая уступила немке на старте турнира в Румынии
WTA
11 сентября 2023, 15:33 |
148
1

4-е поражение подряд. Завацкая уступила немке на старте турнира в Румынии

Катарина в двух сетах проиграла Номе Акуге Ноха

11 сентября 2023, 15:33 |
148
1
4-е поражение подряд. Завацкая уступила немке на старте турнира в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 188) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Бухаресте (Румыния).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах уступила представительнице Германии Номе Акуге Ноха (WTA 165) за 1 час и 39 минут.

WTA 125 Бухарест. Грунт. 1/16 финала

Нома Акуге Ноха (Германия) [7] – Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Завацкая проиграла 4-й матч подряд. За последние 10 поединков на счету Катарины только 2 победы.

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Нома Акуге Ноха Катарина Завацкая WTA Бухарест
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Цікаво чим вона займається між турнірами?
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