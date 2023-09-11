WTA11 сентября 2023, 15:33 |
148
1
4-е поражение подряд. Завацкая уступила немке на старте турнира в Румынии
Катарина в двух сетах проиграла Номе Акуге Ноха
11 сентября 2023, 15:33 |
148
1
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 188) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Бухаресте (Румыния).
В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах уступила представительнице Германии Номе Акуге Ноха (WTA 165) за 1 час и 39 минут.
WTA 125 Бухарест. Грунт. 1/16 финала
Нома Акуге Ноха (Германия) [7] – Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
Завацкая проиграла 4-й матч подряд. За последние 10 поединков на счету Катарины только 2 победы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 сентября 2023, 12:25 4
Новичок «чаек» рассказал о своих амбициях на сезон 2023/24
Теннис | 11 сентября 2023, 09:00 0
Обзор главных событий US Open 2023
Теннис | 11.09.2023, 15:42
Волейбол | 11.09.2023, 00:07
Волейбол | 11.09.2023, 00:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Цікаво чим вона займається між турнірами?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.09.2023, 00:15 3
10.09.2023, 01:25 38
10.09.2023, 12:17 43
09.09.2023, 19:31 4
10.09.2023, 10:20 17
10.09.2023, 17:54 19
09.09.2023, 23:45 26
09.09.2023, 20:51 199