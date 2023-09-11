4-е поражение подряд. Завацкая уступила немке на старте турнира в Румынии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 188) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Бухаресте (Румыния).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах уступила представительнице Германии Номе Акуге Ноха (WTA 165) за 1 час и 39 минут.

WTA 125 Бухарест. Грунт. 1/16 финала

Нома Акуге Ноха (Германия) [7] – Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Завацкая проиграла 4-й матч подряд. За последние 10 поединков на счету Катарины только 2 победы.