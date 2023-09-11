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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 15:29 |
1769
0

Металлист усилится нападающим Динамо

На счету футболиста 2 матча за главную команду «бело-синих» и еще 55 за другие клубы УПЛ

11 сентября 2023, 15:29 |
1769
0
Металлист усилится нападающим Динамо
ФК Динамо Киев. Евгений Исаенко

Как стало известно Sport.ua, нападающий Евгений Исаенко улаживает последние формальности перед переходом из «Динамо» в «Металлист».

Скорее всего, харьковчане арендуют 23-летнего левшу, который в минувшем сезоне выступал на тех же правах за «Колос» (19 матчей в УПЛ).

Ранее Исаенко успел поиграть в статусе арендованного за «Черноморец». Всего на счету воспитанника винницкого футбола, которому в свое время выдавали немало авансов на молодежном уровне, 53 матча и 4 гола в высшем украинском дивизионе.

Накануне Исаенко сыграл за «Металлист» в товарищеском матче с «Минаем» (3:0).

Команда Андрея Анищенко с 4 очками после 6 игр замыкает турнирную таблицу группы А Первой лиги. В субботу, 16 сентября, «Металлист» сыграет в Буче с «Нивой» из Бузовой.

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Металлист Харьков Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ инсайд Евгений Исаенко
Источник Sport.ua
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