Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков

Накануне поединка квалификации на Евро-2024 между сборными Италии и Украины журналисты с Апеннинского полуострова традиционно информируют своих читателей о том, против кого предстоит сыграть их любимцам.

В частности, достаточно популярный портал calciomercato.it полагает, что Италии предстоит сыграть против сборной Украины, которую возглавляет… Александр Петраков!

«Италия под руководством Лучано Спаллетти завтра вечером на «Сан-Сиро» бросит вызов Украине под руководством Петракова в ключевой игре плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024», - пишет источник. И добавляет: «Александр Петраков возглавляет сборную Украины, которая борется за право квалифицироваться на чемпионат Европы с командой Италии Лучано Спаллетти. Главная звезда украинцев, несомненно, Мудрик. Несмотря на не особенно впечатляющий старт в «Челси», у бывшего игрока «Шахтера» есть все необходимое, чтобы навредить Италии».

calciomercato.it

66-летний Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины в конце минувшего года, а ныне работает коучем национальной команды Армении.

С июня нынешнего года наставником «сине-желтых» является 49-летний Сергей Ребров, под руководством которого сборная Украины провела уже 4 матча.

Очевидно, что итальянские журналисты допустили ошибку, связанную с персоной главного тренера сборной Украины, понадеявшись на популярный портал Transfermarkt. Там в соответствующей графе наставником «сине-желтых» действительно все еще значится Александр Петраков, хотя при переходе в его профиль указана актуальная информация о его работе с Арменией, равно как и в профиле Сергея Реброва на Transfermarkt значится, что он является коучем сборной Украины.

transfermarkt.com

Отметим, что портал calciomercato.it, по данным аналитики similarweb.com, в августе может похвастаться аудиторией в 7,1 миллионов уникальных посещений.

Матч Италия – Украина состоится завтра, 12 сентября.