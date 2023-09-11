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Сборная УКРАИНЫ
11 сентября 2023, 14:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:19
2681
5

Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков

Хорошо, что хоть саму «Скуадру Адзурру» у них возглавляет уже Спаллетти, а не Манчини

11 сентября 2023, 14:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:19
2681
5
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
УАФ

Накануне поединка квалификации на Евро-2024 между сборными Италии и Украины журналисты с Апеннинского полуострова традиционно информируют своих читателей о том, против кого предстоит сыграть их любимцам.

В частности, достаточно популярный портал calciomercato.it полагает, что Италии предстоит сыграть против сборной Украины, которую возглавляет… Александр Петраков!

«Италия под руководством Лучано Спаллетти завтра вечером на «Сан-Сиро» бросит вызов Украине под руководством Петракова в ключевой игре плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024», - пишет источник. И добавляет: «Александр Петраков возглавляет сборную Украины, которая борется за право квалифицироваться на чемпионат Европы с командой Италии Лучано Спаллетти. Главная звезда украинцев, несомненно, Мудрик. Несмотря на не особенно впечатляющий старт в «Челси», у бывшего игрока «Шахтера» есть все необходимое, чтобы навредить Италии».

calciomercato.it

66-летний Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины в конце минувшего года, а ныне работает коучем национальной команды Армении.

С июня нынешнего года наставником «сине-желтых» является 49-летний Сергей Ребров, под руководством которого сборная Украины провела уже 4 матча.

Очевидно, что итальянские журналисты допустили ошибку, связанную с персоной главного тренера сборной Украины, понадеявшись на популярный портал Transfermarkt. Там в соответствующей графе наставником «сине-желтых» действительно все еще значится Александр Петраков, хотя при переходе в его профиль указана актуальная информация о его работе с Арменией, равно как и в профиле Сергея Реброва на Transfermarkt значится, что он является коучем сборной Украины.

transfermarkt.com

Отметим, что портал calciomercato.it, по данным аналитики similarweb.com, в августе может похвастаться аудиторией в 7,1 миллионов уникальных посещений.

Матч Италия – Украина состоится завтра, 12 сентября.

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Источник Calciomercato.it
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Комментарии 5
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sheva
Ой подумаєш, а хіба спорт.юа як щось передруковує дуже читає матеріал? Переклад-скопіювати....все  Але як конкурентів підї...вони перші...
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+2
Robert Monroe
Власне, плювати)
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+2
introvert
Шкода, що сам Спаллетті навряд чи користуватиметься аналітикою цього шанованого ресурсу.
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0
Выталкиватель парашутистов
Может они знают то, чего мы не знаем? Может Петраков и продолжает давать ценные советы Реброву?
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0
Микола Захарченко
За це треба покарати збірну Італії )
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0
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