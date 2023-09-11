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Чемпионат мира
11 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:16
907
0

МЕССИ: «Ромеро – лучший защитник мира на данный момент»

Аргентинская звезда похвалила одноклубника по сборной

11 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:16
907
0
МЕССИ: «Ромеро – лучший защитник мира на данный момент»
Goal.com. Лионель Месси и Кристиан Ромеро

Лионель Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины высказался об игре защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро после матча отбора к ЧМ-2026 против Эквадора (1:0).

«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться. Он всегда призывает меня идти вперед, потому что он всегда хочет играть один на один со своим соперником.

Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», – сказал Месси.

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Источник Mundo Deportivo
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