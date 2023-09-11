ФОТО. Сборная Украины готовится к Кубку Дэвиса
Украинские теннисисты тренируются в Грузии перед игрой с Колумбией
Национальная сборная Украины по теннису проводит тренировки на кортах Garikula Tennis Club в Грузии.
Подготовка к противостоянию с Колумбией продолжается, впрочем, Вячеслав Белинский и Александр Овчаренко из-за некоторых проблем со здоровьем пока не могут выполнять нагрузку в полном объеме. Однако есть надежда, что они будут готовы к матчу. Напомним, что игры пройдут в период 14 – 15 сентября.
А пока на кортах можно заметить Алексея Крутых, Владислава Орлова, Илью Белобородько, капитана Ореста Терещука и тренера Михаила Филиму.
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