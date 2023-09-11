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Кубок Дэвиса
11 сентября 2023, 14:39 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:16
226
0

ФОТО. Сборная Украины готовится к Кубку Дэвиса

Украинские теннисисты тренируются в Грузии перед игрой с Колумбией

11 сентября 2023, 14:39 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:16
226
0
ФОТО. Сборная Украины готовится к Кубку Дэвиса
ФТУ

Национальная сборная Украины по теннису проводит тренировки на кортах Garikula Tennis Club в Грузии.

Подготовка к противостоянию с Колумбией продолжается, впрочем, Вячеслав Белинский и Александр Овчаренко из-за некоторых проблем со здоровьем пока не могут выполнять нагрузку в полном объеме. Однако есть надежда, что они будут готовы к матчу. Напомним, что игры пройдут в период 14 – 15 сентября.

А пока на кортах можно заметить Алексея Крутых, Владислава Орлова, Илью Белобородько, капитана Ореста Терещука и тренера Михаила Филиму.

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Источник Федерация тенниса Украины
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