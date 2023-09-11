Главный талант Барселоны подпишет новый контракт с клубом

16-летний правый вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал вместе со своим агентом Жорже Мендешем согласовал новый семилетний контракт с клубом, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Поскольку Ямал еще не совершеннолетний, по правилам он может подписать контракт всего на 3 года. Стороны договорились, что когда игроку исполнится 18 лет, а произойдет это в 2025 году, он поставит подпись под контрактом до 2030 года.

На счету молодого игрока уже 5 матчей за взрослую команду каталонцев, в которых он отличился 2 голевыми передачами. Недавно Ламин стал самым молодым игроком, забивавшим за национальную сборную Испании.