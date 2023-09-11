Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный талант Барселоны подпишет новый контракт с клубом
Испания
11 сентября 2023, 14:14 |
523
0

Главный талант Барселоны подпишет новый контракт с клубом

Но произойдет это только после 18-летия Ламина Ямала

11 сентября 2023, 14:14 |
523
0
Главный талант Барселоны подпишет новый контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

16-летний правый вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал вместе со своим агентом Жорже Мендешем согласовал новый семилетний контракт с клубом, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Поскольку Ямал еще не совершеннолетний, по правилам он может подписать контракт всего на 3 года. Стороны договорились, что когда игроку исполнится 18 лет, а произойдет это в 2025 году, он поставит подпись под контрактом до 2030 года.

На счету молодого игрока уже 5 матчей за взрослую команду каталонцев, в которых он отличился 2 голевыми передачами. Недавно Ламин стал самым молодым игроком, забивавшим за национальную сборную Испании.

По теме:
Барселона не смогла подписать защитника Атлетико из-за финансовых проблем
Зарплата Хави в Барселоне поднимется вдвое
Барселона хочет купить Хвичу в следующем году
Ламин Ямал Барселона продление контракта
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко покинул Днепр-1
Футбол | 11 сентября 2023, 13:15 1
ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко покинул Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко покинул Днепр-1

Аргентинский легионер продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане»

Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Футбол | 11 сентября 2023, 05:05 2
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики

«Матрасники» специально подготовили «площадку» за океаном, которая должна снабжать клуб кадрами

Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Футбол | 11.09.2023, 00:02
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Теннис | 11.09.2023, 02:55
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Тренер сборной Польши не собирается в отставку из-за результатов команды
Футбол | 11.09.2023, 11:45
Тренер сборной Польши не собирается в отставку из-за результатов команды
Тренер сборной Польши не собирается в отставку из-за результатов команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 43
Футбол
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 4
Футбол
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 7
Теннис
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
09.09.2023, 23:45 26
Футбол
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
09.09.2023, 21:42 4
Футбол
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
09.09.2023, 22:34 12
Футбол
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 199
Футбол
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
10.09.2023, 10:20 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем