Главный талант Барселоны подпишет новый контракт с клубом
Но произойдет это только после 18-летия Ламина Ямала
16-летний правый вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал вместе со своим агентом Жорже Мендешем согласовал новый семилетний контракт с клубом, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Поскольку Ямал еще не совершеннолетний, по правилам он может подписать контракт всего на 3 года. Стороны договорились, что когда игроку исполнится 18 лет, а произойдет это в 2025 году, он поставит подпись под контрактом до 2030 года.
На счету молодого игрока уже 5 матчей за взрослую команду каталонцев, в которых он отличился 2 голевыми передачами. Недавно Ламин стал самым молодым игроком, забивавшим за национальную сборную Испании.
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