Катарина Завацкая – Нома Акуге Ноха. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире WTA 125 в Бухаресте
11 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№188 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Бухаресте.
В первом раунде соперницей украинки станет Нома Акуге Ноха из Германии (№165 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.
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Это будет первый матч между теннисистками.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Илинка Далины Амарией или Ирене Бурильйо Эскориуелы.
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