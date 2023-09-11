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WTA
11 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:19
166
1

Катарина Завацкая – Нома Акуге Ноха. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире WTA 125 в Бухаресте

11 сентября 2023, 13:10 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:19
166
1
Катарина Завацкая – Нома Акуге Ноха. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

11 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№188 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Бухаресте.

В первом раунде соперницей украинки станет Нома Акуге Ноха из Германии (№165 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Илинка Далины Амарией или Ирене Бурильйо Эскориуелы.

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Нома Акуге Ноха Катарина Завацкая WTA Бухарест смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
1 сет програла, ох уж ця Завацька, а такі надій на неї були, геть просіла в якості гри
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