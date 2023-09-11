Капитан Ворсклы вернулся на поле после травмы

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ворсклы» заполнили сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ двусторонней, поскольку спарринг-партнера найти не удалось.

По информации нашего источника, после незначительного повреждения уже восстановился принявший участие в двусторонней игре капитан полтавчан Владимир Чеснаков.

Главный тренер Виктор Скрипник может на него рассчитывать в следующем календарном поединке – с «Динамо», который состоится 18 сентября.

А вот легионеры полтавчан Фелипе и Лукас продолжают восстанавливаться после травм.

Напомним, что 9 сентября состоялся матч за 1-е место 1-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Ворскла» (Украина) и «Осиек» (Хорватия).