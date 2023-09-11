От Лайко до Ревы: символическая сборная уроженцев Днепропетровщины в Динамо

60-летие Геннадия Литовченко стало для блогера Sport.ua Алексея Рыжкова поводом вспомнить выдающихся представителей Сичеславщины в самом титулованном украинском клубе.

Время быстролетно… Вроде только вчера, сидя на трибунах крупнейшего стадиона Украины, внимательно следил за тем, как Геннадий Литовченко готовился к подаче углового. Витало предвкушение чего-то опасного у ворот соперников «Динамо». А во время разбега какой-то мужик с верхотуры трибун воскликнул: «Гена, мягко!». И выходило у уроженца Днепродзержинска (ныне – Каменское) действительно «мягко», а партнеры по команде, знавшие толк в игре на втором этаже, получали возможность угрожать воротам оппонентов. Не только юбиляр, которому 11 сентября исполняется 60, но и другие уроженцы славного края, издавна славившегося подготовкой руководящих, научных и спортивных кадров, в разное время приложили свои усилия к обретению киевским «Динамо» европейской славы. Вспомним лучших из них, объединив их в символическую команду.

Вратарь: Виталий Рева (родился в 1974 г.).

ФК Динамо. Виталий Рева

В начале текущего столетия Виталий составлял достойную конкуренцию Александру Шовковскому. Да, коренной динамовец и будущий рекордсмен клуба играл больше, однако иногда уроженец Днепропетровска (ныне – Днепр) и воспитанник школы «Днепр-75» также получал возможность проявить себя. Особенно мне запомнился матч квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2002/03 против болгарского «Левски». Это была домашняя для киевлян ответная игра. На выезде «народную команду» Болгарии динамовцы обыграли со счетом 1:0. В Киеве Флорин Чернат открыл счет в конце 1-го тайма. А во 2-м гости что есть мочи наседали на динамовские ворота и создали немало опасных моментов, но Виталий каждый раз спасал, став воистину героем матча.

Отмечу, что в без малого 50-летнем возрасте Виталий еще недавно выходил на поле в составе профессиональной команды – «Левый берег» из Киева. Спортивное долголетие, достойное уважения!

Защитники: Александр Кирюхин (родился в 1974 г.), Анатолий Боговик (родился в 1947 г.), Анатолий Демьяненко (родился в 1959 г.).

Сложным делом оказалось сформировать защитную линию, скажу я вам. Так исторически сложилось, что большинство выходцев из Сичеславщины в киевском «Динамо» не занимались разрушением, а выполняли креативные функции. Чтобы построить днепровский редут, приходится принимать неочевидные решения.

Так, чтобы закрыть правый фланг обороны, использую Александра Кирюхина. Он родился в Никополе, в 24-летнем возрасте попал в киевское «Динамо» к Валерию Лобановскому. Несколько раз стал чемпионом Украины в составе киевлян, имел отношение к памятной для «Динамо» Лиге чемпионов-1998/99: выходил на поле в том числе и в четвертьфинале против «Реала», и в полуфинале против «Баварии». Дебютировал и в сборной Украины тогда же, в 1999 г. Но в дальнейшем развить свою карьеру у Александра не получилось. Он защищал цвета ряда украинских и российских клубов со скромными притязаниями, а в сборную больше не привлекался.

Анатолий Боговик родился в Днепродзержинске, а киевским динамовцем стал в эпоху Виктора Маслова, в 1968 г. Безусловно, Боговик по своему игровому амплуа был искусным полузащитником, однако, учитывая огромный объем работы, который он выполнял, чрезвычайную мобильность, а также умение читать игру, доверю ему центр обороны. В 1971 г. Боговик стал чемпионом СССР в составе «Динамо». Однако лучшим для Анатолия Ивановича в киевском клубе, наверное, является сезон-69, по итогам которого он попал в список 33-х лучших футболистов СССР. Самым памятным моментом с участием Боговика в том сезоне, вероятно, является победный гол в ворота «Торпедо» на 90-й минуте. Вратарь москвичей Вячеслав Шехов поскользнулся, а Боговик подкараулил ошибку оппонента и использовал ситуацию максимально эффективно.

ФК Динамо. Анатолий Демьяненко (справа)

«Демьяненко покорил всех своей работоспособностью на тренировках», – так вспоминал первые шаги днепропетровского новичка в Киеве в 1979 г. Валерий Лобановский. Перед тренером встала задача: как направить эту энергию в полезное для команды русло? Для этого нужно было создать оптимальное для Анатолия пространство на поле. Таковое было найдено на левом фланге. И на протяжении всех 1980-х гг. Демьяненко добросовестно бороздил левый фланг так, что завоевал немало трофеев с командой, в 1985 г. стал лучшим футболистом СССР, а в 1988 г. занял 13-е место в опросе France Fotball, который определял обладателя «Золотого мяча».

Полузащитники: Владимир Гребер (1911–1965), Павел Яковенко (родился в 1964 г.), Иван Кузьменко (1912–1943), Геннадий Литовченко (родился в 1963 г.).

Владимир Гребер – ответственный за правый фланг полузащиты. Он родился в Екатеринославе, по отцовской линии имел немецко-австрийские корни. Обладал немалым числом игровых добродетелей: организаторские способности, точный дальний пас, тактическая грамотность. Гребер был штатным пенальтистом в «Динамо» 1930-х. В частности, и в первом чемпионате СССР, «серебряном» для динамовцев, не раз забивал с 11-метровой отметки, среди прочих и московскому ЦДКА в феерическом матче, выигранном киевлянами со счетом 6:1! Приложил свои умения Гребер и к динамовской «бронзе» в чемпионате-1937. Участвовал во Второй мировой войне. И еще примечательный факт: Владимир Мартынович был одним из первых главных тренеров житомирского «Полесья» на заре существования клуба.

Никополец Павел Яковенко азы футбола изучал в школе «Днепр-75», а потом – в харьковском «Металлисте». С 1982 г. – в киевском «Динамо». Яковенко был важным игроком в тактическом построении Валерия Лобановского. В составе «Динамо» добыл Кубок кубков, 3 чемпионских титула и 3 Кубка СССР. «Воля, высокая скоростная выносливость и работоспособность, сочетающаяся с приличной техникой, умение разбираться в игре в самых экстремальных условиях, жажда быть лучше и сильнее соперников», – такой перечень игровых характеристик Яковенко приводил в своей книге «Бесконечный матч» Валерий Васильевич.

Иван Кузьменко родился в Екатеринославе, а начинал играть в футбол, когда родной город уже получил название Днепропетровск. С 1935 г. играл за киевское «Динамо», стал в составе этой команды серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. Кузьменко нередко забивал дальними ударами, мастерски используя неправильное расположение вратарей команд-соперниц. Так, в первом чемпионате СССР весной 1936 г. он поразил ворота московского железнодорожника Валентина Гранаткина мощным ударом с 25-ти метров. Кузьменко приобщился и к самой большой (и выездной!) победе киевлян в «бронзовом» сезоне-1937 над ленинградской «Красной зарей» – 6:2. На счету полузащитника киевлян – дубль в той игре. А открыл он счет на 9-й минуте, ударом чуть ли не с центра поля застав врасплох голкипера хозяев Леонида Дорофеева. Играл Кузьменко в футбол и в оккупированном Киеве в 1942 г. Был расстрелян оккупантами 24 февраля 1943 г. скорее всего из-за того, что оказался в заложниках как арестант. Накануне советские подпольщики сожгли предприятие, где немцы обустроили ремонтные мастерские для своих нужд. В ответ оккупанты расстреляли 40 ранее арестованных лиц, среди которых оказались и футболисты. Есть и другие версии причин того расстрела в Бабьем Яру. Однако одна из них похожа на советскую сказку (расстрел футболистов из-за их победы в матче над немецкой командой), другая – за кражи хлеба на хлебозаводе – также не подкреплена достоверной информацией. Однако, так или иначе, а талантливый футболист, любимец киевских трибун погиб от рук оккупантов.

ФК Динамо. Олег Протасов и Геннадий Литовченко

«Не раздумывает Геннадий Литовченко. Это – похвальное качество!» – на основании этой неудачно сконструированной медийщиком и не откорректированной редактором фразы из телепередачи «Футбольное обозрение» родился ряд анекдотов, своего рода мемов досетевой поры. Тот, кто ее произносил в эфире, имел в виду скорость принятия Литовченко решений на поле, но получилось как-то коряво. Однако, как бы то ни было, а был провозглашен господствующий принцип: как только получил возможность нанести удар издалека – не пренебрегай ею. И Геннадий Владимирович не пренебрегал! А иногда и ох как не пренебрегал! Помню хрустально-чемпионский для «Динамо» сезон-1990. В мае динамовцы одолели в финале Кубка СССР московских железнодорожников с сокрушительным счетом 6:1. Авторство 5-го гола киевлян в том матче принадлежит Литовченко. Изысканная красота, недаром его тогда признали самым красивым голом мая!

А какой сногсшибательный сюжет был у домашнего матча киевлян против московских автозаводцев! Киевляне выигрывали со счетом 3:0, потом позволили гостям сравнять счет, а в дальнейшем забили победный гол. Так вот положил начало той феерии именно Литовченко, мощно и точно пробив слета в дебюте встречи. Полузащитник «Динамо» словно задал тон тому поединку! Дублем отметился Литовченко в домашнем матче того сезона против «Металлиста». Был близок в тот вечер и к хет-трику, однако в эпилоге матча не реализовал пенальти.

Помню, как впервые прочитал в еженедельнике «Футбол-Хоккей» в сентябре 1982 г., что селекционеры киевского «Динамо» обратили внимание на Литовченко и Протасова. И Геннадию, и Олегу тогда еще не исполнилось и 19-ти! А авторство этого материала принадлежало также уроженцу Екатеринослава, но вратарю московского «Спартака» 1940-х и спортивному обозревателю 1980-х Алексею Леонтьеву. До чемпионства «Днепра», в котором определяющую роль сыграли упомянутые футболисты, оставался год…

Если брать в целом, то у нынешнего юбиляра получилось реализовать себя как игрока. Удалось ли реализовать себя именно в качестве полузащитника киевского «Динамо»? Интересный вопрос. Чемпионом СССР в составе киевлян Литовченко стал, достичь чего-то большего в условиях политической нестабильности на рубеже 1980-х – 1990-х, когда советская система обнаружила в себе уже существенное признаки порчи, может, и не было возможности. Однако открылась дорога в зарубежные клубы, по которой Геннадий Владимирович и пошел.

В настоящее время Литовченко входит в тренерский штаб Юрия Калитвинцева в житомирском «Польсье». Амбициозный футбольный проект создают в космическом центре Украины, и Геннадий Владимирович вносит в столь благородное дело свой профессиональный вклад. Удачи на этом пути!

Нападающие: Олег Протасов (родился в 1964 г.), Петр Лайко (1910–1988), Вадим Евтушенко (родился в 1958 г.).

Если в команде есть Литовченко, то должен быть и Протасов – воспринимаем это как аксиому. Вместе и в «Днепре», вместе и в Киеве, вместе и в Греции. Помню, как Олег Протасов забил свой 100-й гол в высшей лиге. Это произошло весной 1988 г. в домашнем матче киевлян против московских автозаводцев. Тогда Олег отличился дублем, причем голы забил с промежутком в одну минуту: сначала с пенальти, назначенного за фол москвичей на Александре Заварове, а затем в ходе быстрой контратаки, использовав передачу того же Заварова. И еще есть яркое воспоминание о его необычном хет-трике в чемпионском для киевлян сезоне-90 в матче против минских одноклубников. Киевляне тогда задали жару гостям! Протасов единожды забил с игры, а дважды – с пенальти. Олег Валерьевич – ярко выраженный бомбардир, умело завершавший атакующие усилия команды, регулярно ставя восклицательный знак в ходе как контратак, так и позиционных атак.

Капитан «Динамо» предвоенного времени конца 1930-х – начала 1940-х гг. уроженец Екатеринослава Петр Лайко обладал прекрасной техникой и отличался, по свидетельствам очевидцев его игры, каким-то особым даром предугадать развитие событий на поле, словно просчитать ходы в шахматной партии. Благодаря этим умениям немало забивал. Один из голов 1937 г. в ворота «Спартака» – ювелирный заброс мяча за воротник голкиперу с 35-метрового расстояния. Этот гол, забитый за считанные секунды до финального свистка, стал победным для киевлян в выездном матче. Да и победа над надменным красно-белым оппонентом была волевой.

ФК Динамо. Вадим Евтушенко

«Филигранная техника позволяла ему забивать умопомрачительные мячи!» – так Валерий Лобановский отзывался об уроженце Пятихаток Вадиме Евтушенко. Помню, как в начале 1980-х, когда Евтушенко делал первые шаги в «Динамо» и появлялся в основном на замену, молодежь на трибунах Республиканского скандировала, призывая наставника киевлян произвести замену: «Лобановский! Евтушенко!». И в августе 1980 г. во время домашнего матча с «Кайратом» молодой нападающий «Динамо» забил через минуту после своего появления на поле. Ну, а третий гол киевлян авторства Евтушенко в лионском финале Кубка кубков против мадридского «Атлетико» в 1986 г. забыть просто невозможно!

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Были и еще заметные представители Сичеславщины–Надпорожья в киевском «Динамо»: Анатолий Садовский, Дмитрий Топчиев, Артем Кравец и др. Кто-то помогал «Динамо» в сложные годы восстановления сразу после Второй мировой войны, другой имел касательство к первым титулам киевского клуба в независимой Украине в начале 1990-х, иной выбивал из еврокубка «Валенсию» – словом, каждый в меру своего таланта и удачливости старался быть полезным столичной команде.

Когда недавно увидел в Сети актуальные фотографии стадиона «Метеор» в Днепре с высокотравьем на том легендарном поле, опечалился, что и говорить. Арена, где немало фигурантов этой символической сборной в свое время дарило радость болельщикам, понемногу приходит в забвение. Однако искренне надеюсь, что после нашей победы «Метеор» ожидает ренессанс, и сичеславская кузница футбольных кадров продолжит свою трудовую вахту.

Алексей РЫЖКОВ