Роман ЯРЕМЧУК: «Когда Валенсия играла в финале ЛЧ, я под стол пешком ходил»

27-летний украинский новичок «Валенси» Роман Яремчук рассказал о первых впечатлениях от своей новой команды.

– Конечно, это большая ответственность. Как всегда буду очень много работать для того, чтобы приносить пользу команде и себе, достигать поставленных перед собой целей. Смотрю только вперед и открыт к тяжелой работе.



– Видел ли «Валенсию» в финале Лиги чемпионов?

– Нет, я еще тогда под стол пешком ходил, наверное.



– Какие впечатления были после того, как приехал в «Валенсию»?

– Конечно, это очень именитый клуб, очень серьезные фанаты, болельщики, чувствуется дух серьезного клуба с большими традициями и стадионом.

В «Валенсии» играли очень именитые футболисты – Давид Вилья, Давид Силва... Надеюсь, для меня это хороший шаг в моей спортивной карьере, но только время покажет, сделал ли я правильный шаг. С моей стороны главное – работать, правильно относиться к своему делу, а потом футбол или отблагодарит, или скажет, что нужно что-то менять.