Италия11 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:08
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Семья Аньелли может продать Ювентус
Итальянский гранд может быть продан за 1,5 миллиарда евро
11 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:08
209
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Итальянский «Ювентус» может перейти к новым владельцам.
Компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу. Это связано с неутешительными финансовыми показателями команды: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток – около 240 миллионов.
Отмечается, что стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро. Exor владеет 63,8% акций «Ювентуса».
После 3 сыгранных туров в итальянской Серии А «Ювентус» занимает третье место с 7 очками.
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