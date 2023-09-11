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Италия
11 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:08
209
0

Семья Аньелли может продать Ювентус

Итальянский гранд может быть продан за 1,5 миллиарда евро

11 сентября 2023, 12:55 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:08
209
0
Семья Аньелли может продать Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Ювентус» может перейти к новым владельцам.

Компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу. Это связано с неутешительными финансовыми показателями команды: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток – около 240 миллионов.

Отмечается, что стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро. Exor владеет 63,8% акций «Ювентуса».

После 3 сыгранных туров в итальянской Серии А «Ювентус» занимает третье место с 7 очками.

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Андреа Аньелли Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Il Giornale
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