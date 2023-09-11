Семья Аньелли может продать Ювентус

Итальянский «Ювентус» может перейти к новым владельцам.

Компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу. Это связано с неутешительными финансовыми показателями команды: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток – около 240 миллионов.

Отмечается, что стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро. Exor владеет 63,8% акций «Ювентуса».

После 3 сыгранных туров в итальянской Серии А «Ювентус» занимает третье место с 7 очками.