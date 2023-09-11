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  4. Шищенко заменит Максимова в Звягеле
Украина. Вторая лига
11 сентября 2023, 11:57 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:12
1058
0

Шищенко заменит Максимова в Звягеле

Стало известно, кто возглавит «Звягель»

11 сентября 2023, 11:57 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:12
1058
0
Шищенко заменит Максимова в Звягеле
ФК Полесье. Сергей Шищенко

«Звягель» определился с заменой главного тренера Юрия Максимова.

По информации источника, второголиговый «Звягель» возглавит 47-летний Сергей Шищенко.

Украинский специалист также работает в системе «Полесья». В последнее время он возглавлял команду U-19.

Ранее сообщалось, что Максимов в ближайшее время будет представлен новым главным тренером «Днепра-1». Он заменит на этом посту Александра Кучера.

«Звягель» после 5 сыгранных матчей Второй лиги имеет в своем активе 12 очков и занимает четвертое место.

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Юрий Максимов Сергей Шищенко отставка назначение тренера Днепр-1 ТаТоТаке Звягель Вторая лига Украины
Источник ТаТоТаке
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